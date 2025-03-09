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Культура и шоу-бизнес

Стало известно о состоянии здоровья 79-летнего Евгения Петросяна

Евгений Петросян, здоровье, больница , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 23:08 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Состояние 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна 9 марта стабилизировалось, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, народный артист РСФСР и легендарный юморист чувствует себя лучше и уже вернулся домой после выписки из больницы.

8 марта Евгений Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением. Позже его пятая жена Татьяна Брухунова опровергла слухи о критическом состоянии своего мужа и госпитализации в реанимацию. При этом она подвердила, что Петросян находится в больнице. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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