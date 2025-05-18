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Культура и шоу-бизнес

Огромную сумму денег требует у Анны Седоковой семья Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 13:36 Фото: Instagram/annasedokova
Родственники умершего баскетболиста Яниса Тиммы потребовали у его бывшей жены, российской певицы Анны Седоковой, 60 миллионов рублей (378 млн тенге), вырученные от продажи квартиры, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, пара продала недвижимость в 2022 году, а через месяц они подали заявление на развод. Адвокаты семьи спортсмена указывают, что на тот момент имущество у Седоковой и Тиммы было общее, а значит, его нужно разделить пополам, как совместно нажитое.

В случае отказа певицы пойти на мирное урегулирование ей грозят судебным разбирательством.

1 марта 2025 года отец Яниса Тиммы обратился к Анне Седоковой в своих соцсетях. Мужчина посетовал, что невестка еще несколько лет назад заблокировала его, и пригласил певицу в гости.

Утром 17 декабря 2024 года стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия.

Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.

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Андрей Дюсупов
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