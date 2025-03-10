"Что с лицом?": внешность 71-летней Любовь Успенской напугала поклонников
Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская опубликовала новое видео и рассказала, чем занимается в свободное время. Однако артистка лишь испугала и озадачила пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.
Певица предстала перед зрителями в домашней одежде, лежа на кровати со своей любимой собачкой.
"Дорогие друзья, сегодня нет ни каких политических программ. Поэтому, придется опять смотреть сериалы, потому что у меня выходной", – рассказала Успенская.
Короткий ролик вызвал бурные обсуждения. По мнению большинства, "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты:
- Господи! Что она с собой сотворила?!
- Люблю Успенскую, но это перебор с лицом.
- Что за Чудо-Юдо.
- Творчество люблю, но еле ее узнала.
- Что с ноздрями и носом?
- Для кого она это выкладывает?
- Жалкое зрелище.
- Как страшно.
Впрочем, армию преданных поклонников ничего не смущает и они предлагают следующее:
"Отпишитесь тогда, чем осуждать. Любочка выглядит индивидуально, как и любой другой человек разных возрастов!"
Ранее мы рассказывали, что популярный блогер Мадлен впечатлила казахстанцев дорогостоящим отдыхом в Куршевеле.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript