"Что с лицом?": внешность 71-летней Любовь Успенской напугала поклонников

71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская опубликовала новое видео и рассказала, чем занимается в свободное время. Однако артистка лишь испугала и озадачила пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Певица предстала перед зрителями в домашней одежде, лежа на кровати со своей любимой собачкой.

"Дорогие друзья, сегодня нет ни каких политических программ. Поэтому, придется опять смотреть сериалы, потому что у меня выходной", – рассказала Успенская.

Короткий ролик вызвал бурные обсуждения. По мнению большинства, "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты:

Господи! Что она с собой сотворила?!

Люблю Успенскую, но это перебор с лицом.

Что за Чудо-Юдо.

Творчество люблю, но еле ее узнала.

Что с ноздрями и носом?

Для кого она это выкладывает?

Жалкое зрелище.

Как страшно.

Впрочем, армию преданных поклонников ничего не смущает и они предлагают следующее:

"Отпишитесь тогда, чем осуждать. Любочка выглядит индивидуально, как и любой другой человек разных возрастов!"

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