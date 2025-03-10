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Культура и шоу-бизнес

"Что с лицом?": внешность 71-летней Любовь Успенской напугала поклонников

&quot;Что с лицом?&quot;: внешность 71-летней Любовь Успенской напугала поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 09:45 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская опубликовала новое видео и рассказала, чем занимается в свободное время. Однако артистка лишь испугала и озадачила пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Певица предстала перед зрителями в домашней одежде, лежа на кровати со своей любимой собачкой.

"Дорогие друзья, сегодня нет ни каких политических программ. Поэтому, придется опять смотреть сериалы, потому что у меня выходной", – рассказала Успенская.

Короткий ролик вызвал бурные обсуждения. По мнению большинства, "королева русского шансона" переборщила с пластическими операциями или уколами красоты:

  • Господи! Что она с собой сотворила?!
  • Люблю Успенскую, но это перебор с лицом.
  • Что за Чудо-Юдо.
  • Творчество люблю, но еле ее узнала.
  • Что с ноздрями и носом?
  • Для кого она это выкладывает?
  • Жалкое зрелище.
  • Как страшно.

Впрочем, армию преданных поклонников ничего не смущает и они предлагают следующее:

"Отпишитесь тогда, чем осуждать. Любочка выглядит индивидуально, как и любой другой человек разных возрастов!"

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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