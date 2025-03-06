Мадлен впечатлила казахстанцев дорогостоящим отдыхом в Куршевеле
Состоятельная путешественница из Казахстана опубликовала ряд публикаций из Куршевеля, очаровав пользователей Сети.
К примеру, три дня назад она показала один из роликов с подписью: "Живу свою лучшую жизнь!"
Также есть серия фотографий на фоне вертолета: "Ваш вертолет готов, мадам Мамадалиева".
"Сохраняю лучшие зимние моменты!" – носит название следующая публикация.
Примечательно, что на этот раз комментаторы осыпают предпринимательницу комплиментами и радуются за ее возможности посмотреть мир.
- Что-то на очень богатом, красотка. Чтобы мы все так жили.
- Налоги заплатила?
- Мне одно интересно, сколько шуб с собой взяли.
- Что за богатая женщина.
- Королева.
- Лучший контент СНГ.
- Мадихон, ты – топ.
- Обожаю, какая умничка! Я так рада за вас.
- Вот это уровень, малышка.
- Просто слов нет, во всех смыслах прекрасна.
- Как же там красиво, вы созданы для Европы.
- Твоя страница как карта желаний для меня.
- Жизнь как с картинки.
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