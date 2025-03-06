Мадлен впечатлила казахстанцев дорогостоящим отдыхом в Куршевеле

Блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен) демонстрирует в социальных сетях красивую жизнь, нередко вызывая у пользователей противоречивые чувства. На этот раз у знаменитости проснулся интерес к горнолыжным курортам в Альпах, сообщает Zakon.kz.

Состоятельная путешественница из Казахстана опубликовала ряд публикаций из Куршевеля, очаровав пользователей Сети.

К примеру, три дня назад она показала один из роликов с подписью: "Живу свою лучшую жизнь!"

Также есть серия фотографий на фоне вертолета: "Ваш вертолет готов, мадам Мамадалиева".

"Сохраняю лучшие зимние моменты!" – носит название следующая публикация.

Примечательно, что на этот раз комментаторы осыпают предпринимательницу комплиментами и радуются за ее возможности посмотреть мир.

Что-то на очень богатом, красотка. Чтобы мы все так жили.

Налоги заплатила?

Мне одно интересно, сколько шуб с собой взяли.

Что за богатая женщина.

Королева.

Лучший контент СНГ.

Мадихон, ты – топ.

Обожаю, какая умничка! Я так рада за вас.

Вот это уровень, малышка.

Просто слов нет, во всех смыслах прекрасна.

Как же там красиво, вы созданы для Европы.

Твоя страница как карта желаний для меня.

Жизнь как с картинки.

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