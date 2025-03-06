#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Культура и шоу-бизнес

Мадлен впечатлила казахстанцев дорогостоящим отдыхом в Куршевеле

Мадлен впечатлила казахстанцев дорогостоящим отдыхом в Куршевеле, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:52 Фото: Instagram/_m_a_d_l_e_n
Блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен) демонстрирует в социальных сетях красивую жизнь, нередко вызывая у пользователей противоречивые чувства. На этот раз у знаменитости проснулся интерес к горнолыжным курортам в Альпах, сообщает Zakon.kz.

Состоятельная путешественница из Казахстана опубликовала ряд публикаций из Куршевеля, очаровав пользователей Сети.

К примеру, три дня назад она показала один из роликов с подписью: "Живу свою лучшую жизнь!"

Также есть серия фотографий на фоне вертолета: "Ваш вертолет готов, мадам Мамадалиева".

"Сохраняю лучшие зимние моменты!" – носит название следующая публикация.

Примечательно, что на этот раз комментаторы осыпают предпринимательницу комплиментами и радуются за ее возможности посмотреть мир.

  • Что-то на очень богатом, красотка. Чтобы мы все так жили.
  • Налоги заплатила?
  • Мне одно интересно, сколько шуб с собой взяли.
  • Что за богатая женщина.
  • Королева.
  • Лучший контент СНГ.
  • Мадихон, ты – топ.
  • Обожаю, какая умничка! Я так рада за вас.
  • Вот это уровень, малышка.
  • Просто слов нет, во всех смыслах прекрасна.
  • Как же там красиво, вы созданы для Европы.
  • Твоя страница как карта желаний для меня.
  • Жизнь как с картинки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:52
Мадлен улетела в Россию
, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:52

Ранее мы сообщали, что на днях состоялась премьера нового казахстанского фильма под названием "Хотя бы роди!" Главные роли в картине исполнили известные актеры Тауекел Мусилим и Жулдыз Абдукаримова. Супруга певца Кайрата Нуртаса разместила небольшой ролик на странице в Instagram с предпоказа. Внимательные подписчики в первую очередь обратили внимание на отсутствие звездного мужа. И уже затем оставили ряд комплиментов ее работе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Жулдыз Абдукаримова посетила премьеру без Кайрата Нуртаса, вызвав шумиху в Сети
Культура и шоу-бизнес
10:13, Сегодня
Жулдыз Абдукаримова посетила премьеру без Кайрата Нуртаса, вызвав шумиху в Сети
"Чувство юмора – семейное": новое видео Галкина с Пугачёвой обсуждают поклонники
Культура и шоу-бизнес
09:39, Сегодня
"Чувство юмора – семейное": новое видео Галкина с Пугачёвой обсуждают поклонники
Выходит продолжение скандальной ленты "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне
Культура и шоу-бизнес
07:33, Сегодня
Выходит продолжение скандальной ленты "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: