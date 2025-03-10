Молодая супруга показала игры 79-летнего Петросяна с сыном
Так, она заявила, что в подмосковном Серпухове состоится большой концерт с его участием. Кроме того, знаменитость добавила, что семья готовится к первому юбилею их сына Вагана. Ему исполнится 5 лет.
Материал по теме
Также блогер опубликовала фото, в кадре которого Петросян и Ваган играют, надев на головы большие картонные пакеты.
"Этим двоим скучно не бывает", – написала Брухунова.
Фото: Instagram/stories/bruhunova
Кроме того, 36-летняя помощница юмориста разместила серию красивых фотографий, которыми наперебой стали восхищаться комментаторы.
Ранее мы рассказывали, что народный артист России Игорь Крутой публично обратился к музыканту Юрию Антонову, поздравив его с 80-летием. Несмотря на то, что юбилей прошел еще в феврале, поздравление получилось уместным и душевным.