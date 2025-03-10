Молодая супруга показала игры 79-летнего Петросяна с сыном

8 марта 2025 года стало известно о госпитализации Евгения Петросяна. Тогда 79-летнему артисту провели небольшую операцию, о подробностях которой не разглашается. Уже сегодня, 10 марта, супруга Татьяна Брухунова не только рассказала о планах, но и показала мужа, сообщает Zakon.kz.

Так, она заявила, что в подмосковном Серпухове состоится большой концерт с его участием. Кроме того, знаменитость добавила, что семья готовится к первому юбилею их сына Вагана. Ему исполнится 5 лет.

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Также блогер опубликовала фото, в кадре которого Петросян и Ваган играют, надев на головы большие картонные пакеты.

"Этим двоим скучно не бывает", – написала Брухунова.

Фото: Instagram/stories/bruhunova

Кроме того, 36-летняя помощница юмориста разместила серию красивых фотографий, которыми наперебой стали восхищаться комментаторы.

Ранее мы рассказывали, что народный артист России Игорь Крутой публично обратился к музыканту Юрию Антонову, поздравив его с 80-летием. Несмотря на то, что юбилей прошел еще в феврале, поздравление получилось уместным и душевным.