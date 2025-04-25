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Культура и шоу-бизнес

Сабина Алтынбекова рассказала о новой влюбленности после развода

Сабина Алтынбекова, любовь, отношения, развод, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:38 Фото: Instagram/altynbekova_20
Профессиональная волейболистка из Казахстана Сабина Алтынбекова несколько месяцев назад шокировала общественность новостью о разводе. Ее брак, заключенный в 2020 году, казался идеальным, сообщает Zakon.kz.

О расторжении брака стало известно 13 марта 2025 года из опросника на ее странице в Instagram. Тогда один из вопросов звучал так: "Вы расстались?". Спортсменка впервые за долгое время рассказала о личной жизни. Ее ответ был следующим: "Да, я была в официально зарегистрированном браке, и я официально разведена".

Позднее спортсменка намекнула на причину разлада в семейной жизни.

Уже 24 апреля 2025 года знаменитость игриво рассказала о новой влюбленности. Она описала диалог, произошедший с ней.

– Сабина, ваши глаза сияют. Вы влюбились?

– Да. В себя!

Фото: Instagram/stories/altynbekova_20

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Сабина Алтынбекова о материнстве: Рожу еще пятерых

Ранее сообщалось, что поклонники из Казахстана атаковали социальные сети известного российского стендап-комика Евгения Чебаткова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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