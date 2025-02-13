Бывшая жена Аршавина исполнила свою давнюю мечту
На них экс-супруга футболиста Андрея Аршавина лежит на краю величественного водопада.
Оказалось, что опубликованное Юлией видео является архивным, оно было сделано еще в прошлом году.
"Это была моя мечта, и она сбылась 31 декабря 2024 года, архив. Водопад Виктория, это были последние дни, когда можно было так полежать, после уже начинался сезон дождей, но мы успели. У меня и с детьми есть такое видео, но Яну нельзя выкладывать, поэтому только я. Архив, Африка", – написала под публикацией Барановская.
Комментарии подписчиков выдались неоднозначными: одни порадовались, что телеведущая исполнила свою давнюю мечту в 44 года, другие отметили, что это опасно. В одном сошлись большинство фолловеров – кадры получились страшно красивыми:
- "Юля, как не страшно".
- "Красота, драйв, экстрим".
- "Вот это приключение. Класс!"
- "Надеюсь, ее кто-то держал за ноги".
- "Юлька отважная, ну молодец же какая!"
- "Класс, но страховка за ноги присутствует".
- "Мне за вас страшно, срочно отойдите от края!"
- "Я вместо вас боюсь... Мне даже через экран страшно смотреть".
- "Это как же надо доверять тому, кто держит за ноги! Красота, конечно, нереальная".
После негативных комментариев Юля решила разъяснить комментаторам, что ролик на краю самого большого водопада в мире по количеству воды был сделан во время официальной экскурсии.
"P. S. Вижу комментарии ваши, что это опасно. Рассказываю – это официальная экскурсия, ты покупаешь туда билет, все продумано до мелочей, ни я первая, ни я последняя, так что не переживайте, пожалуйста. Но, действительно, многие, дойдя до этого места, в воду зайти не могут, потому что становится страшно, но ни я, ни дети не испугались и это было классно", – пояснила Барановская.
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