Бывшая жена Аршавина исполнила свою давнюю мечту

Российская телеведущая Юлия Барановская накануне, 12 февраля 2025 года, поделилась в Instagram страшно красивыми кадрами, сделанными на водопаде Виктория в Южной Африке, сообщает Zakon.kz.

На них экс-супруга футболиста Андрея Аршавина лежит на краю величественного водопада.

Оказалось, что опубликованное Юлией видео является архивным, оно было сделано еще в прошлом году.

"Это была моя мечта, и она сбылась 31 декабря 2024 года, архив. Водопад Виктория, это были последние дни, когда можно было так полежать, после уже начинался сезон дождей, но мы успели. У меня и с детьми есть такое видео, но Яну нельзя выкладывать, поэтому только я. Архив, Африка", – написала под публикацией Барановская.

Комментарии подписчиков выдались неоднозначными: одни порадовались, что телеведущая исполнила свою давнюю мечту в 44 года, другие отметили, что это опасно. В одном сошлись большинство фолловеров – кадры получились страшно красивыми:

"Юля, как не страшно".

"Красота, драйв, экстрим".

"Вот это приключение. Класс!"

"Надеюсь, ее кто-то держал за ноги".

"Юлька отважная, ну молодец же какая!"

"Класс, но страховка за ноги присутствует".

"Мне за вас страшно, срочно отойдите от края!"

"Я вместо вас боюсь... Мне даже через экран страшно смотреть".

"Это как же надо доверять тому, кто держит за ноги! Красота, конечно, нереальная".

После негативных комментариев Юля решила разъяснить комментаторам, что ролик на краю самого большого водопада в мире по количеству воды был сделан во время официальной экскурсии.

"P. S. Вижу комментарии ваши, что это опасно. Рассказываю – это официальная экскурсия, ты покупаешь туда билет, все продумано до мелочей, ни я первая, ни я последняя, так что не переживайте, пожалуйста. Но, действительно, многие, дойдя до этого места, в воду зайти не могут, потому что становится страшно, но ни я, ни дети не испугались и это было классно", – пояснила Барановская.

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