Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова неожиданно появились вместе
Во время торжества исполнитель хита "Туған күн" заснял небольшое видео, в кадре которого певец сидит за столом рядом со своей супругой. Ролик остался без подписи. Лишь отмечен аккаунт Абдукаримой и выбран смайлик в виде сердечка.
О том, что звезды были на свадьбе, подтверждают и другие знаменитости, присутствовавшие там.
К примеру, спортсмен Динмухамед Кордабаев.
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В начале марта состоялась премьера нового казахстанского фильма под названием "Хотя бы роди!" Главные роли в картине исполнили известные актеры Тауекел Мусилим и Жулдыз Абдукаримова. Супруга певца разместила небольшой ролик на странице в Instagram с предпоказа. Внимательные подписчики в первую очередь обратили внимание на отсутствие звездного мужа.
Актеры состоят в браке с 2008 года. Они воспитывают четверых детей: дочерей Алау и Сезим, сыновей Нарула и Хана.