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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова неожиданно появились вместе

Кайрат Нуртас, Жулдыз Абдукаримова вместе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 12:25 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская знаменитая пара Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова редко выходит на светские мероприятия. Но 12 марта 2025 года все изменилось. Звездное семейство присутствовало на свадьбе блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает Zakon.kz.

Во время торжества исполнитель хита "Туған күн" заснял небольшое видео, в кадре которого певец сидит за столом рядом со своей супругой. Ролик остался без подписи. Лишь отмечен аккаунт Абдукаримой и выбран смайлик в виде сердечка.

О том, что звезды были на свадьбе, подтверждают и другие знаменитости, присутствовавшие там.

К примеру, спортсмен Динмухамед Кордабаев.

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В начале марта состоялась премьера нового казахстанского фильма под названием "Хотя бы роди!" Главные роли в картине исполнили известные актеры Тауекел Мусилим и Жулдыз Абдукаримова. Супруга певца разместила небольшой ролик на странице в Instagram с предпоказа. Внимательные подписчики в первую очередь обратили внимание на отсутствие звездного мужа.

Актеры состоят в браке с 2008 года. Они воспитывают четверых детей: дочерей Алау и Сезим, сыновей Нарула и Хана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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