Яна Рудковская возвращается в родной город через 25 лет

50-летняя предпринимательница Яна Рудковская со своим супругом Евгением Плющенко отправляется в гастроли в Барнаул. Для экс-продюсера Димы Билана эта поездка будет первой за 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом звездное семейство известило поклонников, записав видео и опубликовав его на странице в Instagram.

"Я не была в своем родном городе 25 лет", – подчеркнула Рудковская.

Рудковская родилась в Костанае. Почти сразу после ее рождения отца отправили в командировку в Барнаул, где она выросла и в 1992 году окончила среднюю школу № 55. Позднее Рудковская получила высшее образование, окончив Алтайский государственный медицинский университет.

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