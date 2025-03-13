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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская возвращается в родной город через 25 лет

Яна Рудковская родной город 25 лет, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 17:30 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
50-летняя предпринимательница Яна Рудковская со своим супругом Евгением Плющенко отправляется в гастроли в Барнаул. Для экс-продюсера Димы Билана эта поездка будет первой за 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом звездное семейство известило поклонников, записав видео и опубликовав его на странице в Instagram.

"Я не была в своем родном городе 25 лет", – подчеркнула Рудковская.

Рудковская родилась в Костанае. Почти сразу после ее рождения отца отправили в командировку в Барнаул, где она выросла и в 1992 году окончила среднюю школу № 55. Позднее Рудковская получила высшее образование, окончив Алтайский государственный медицинский университет.

Ранее сообщалось, что популярная актриса Ани Лорак тайно сыграла свадьбу со своим тренером по йоге Исааком Виджраку. Для певицы это уже вторая свадьба.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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