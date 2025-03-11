Певица Натали посвятила пост своему умершему мужу

11 марта исполнительница песни "Ветер с моря дул" посвятила пост своему мужу Александру Рудину, покончившему жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

Со слов Натали, их союз был настолько сильным, что в день его трагичной смерти она прежняя умерла вместе с ним. Неимоверных сил стоило Натали, чтобы осознать произошедшее с любимым.

"А здесь …и сейчас…, в этой жизни я научилась "читать" и чувствовать ЕГО в детях, в помощи и подсказках в делах, в знаках при знакомстве с новыми людьми… Много удивительных предсказаний от него и предостережений для меня,в которые пока поверить невозможно. Принимаю, "слышу", изучаю себя новую , с новыми энергиями …С Днём Рождения, Саша!", – написала она на своей странице в Instagram.

Известно, что 11 марта Александру Рудину должно было исполниться 55 лет. Наталья вышла замуж за Алексея, когда ей было 17 лет. В браке родилось трое детей.

В 2021 году Александр тяжело переболел COVID-19, после которого ему поставили диагноз "постковидная депрессия". В 2023 году тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки, в которой и жила семья артистки. На его могиле Натали подготовила место для себя.

Фото: Instagram/natali_star74

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