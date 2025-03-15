Папарацци сняли любовь Дастана Оразбекова

На видео попали взаимоотношения популярного казахстанского солиста группы "Орда" Дастана Оразбекова с супругой, сообщает Zakon.kz.

Артист Дастан Оразбеков на своей странице в соцсетях выложил видео, как попал в объектив с супругой Жанат. На кадрах видно, что певец подарил своей половинке букет белых цветов. Они романтично сидят в зале зрителей перед сценой и обсуждают что-то. Однако в их разговоре чувствуется нежность, любовь и благодарность друг к другу.

Звезда признается в любви супруге, наложив на видео песню со словами: "Я люблю тебя, какой бы ты ни была".

Поклонники музыканта отметили, что супруги – замечательная пара, и пожелали им счастья.

Ранее 44-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева исполнила live-версию песни под названием "Неге қайта". Видео артистка разместила на странице в Instagram.