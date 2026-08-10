Дастан Сатпаев может стать героем популярной видеоигры

Казахстанский нападающий лондонского "Челси" Дастан Сатпаев может получить рейтинг 72 в новой версии популярного футбольного симулятора EA FC 27, сообщает Zakon.kz.

EA Sports FC 27 – это новая футбольная видеоигра от компании Electronic Arts, которая выйдет 25 сентября 2026 года. Это продолжение популярной серии футбольных симуляторов, которая ранее носила название FIFA.

Как пишет amanvibe.kz, предварительно 17-летний форвард окажется одним из самых перспективных молодых игроков из Казахстана в игре. Официальные рейтинги от разработчиков пока неизвестны, но ожидается, что общий показатель Сатпаева составит 72 балла.

Сейчас Сатпаев находится в расположении "Челси" и принимает участие в предсезонных матчах команды Хаби Алонсо. Он уже успел отметиться дебютным голом за лондонский клуб в товарищеской встрече против австралийского "Вестерн Сидней Уондерерс".

Ожидается, что в EA FC 27 молодой нападающий получит высокий потенциал развития, что позволит пользователям развивать его карьеру до уровня одного из лидеров команды.

Ранее стало известно, что Сатпаев и Мудрик спасли "Челси" от поражения в матче с чемпионом Малайзии.