Равшана Куркова появилась на обложке узбекского журнала
Фото: Instagram/rav_shana
Рожденная в Ташкенте российская актриса стала лицом нового номера узбекской версии журнала Elle, сообщает Zakon.kz.
44-летняя актриса на своей странице в Instagram выразила безграничное уважение и любовь к городу своего детства, в котором и проходила съемка.
"Эти несколько дней в Ташкенте останутся в сердце навсегда. Спасибо за приглашение, за доверие и за одно из самых душевных интервью в моей жизни", – подписала ташкентские фотографии Куркова.
Звезда театра и кино предстала на кадрах в нескольких нарядах. Поклонники щедро оценили пост в комментариях.
"Как приятно посмотреть на "чистую" обложку с живым человеком без хай-фэшна", – сошлись во мнениях подписчики актрисы.
А вот американская актриса Джулия Робертс получила недавно в Париже знак кавалера Ордена Искусств и литературы.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript