Равшана Куркова появилась на обложке узбекского журнала

Рожденная в Ташкенте российская актриса стала лицом нового номера узбекской версии журнала Elle, сообщает Zakon.kz.

44-летняя актриса на своей странице в Instagram выразила безграничное уважение и любовь к городу своего детства, в котором и проходила съемка.

"Эти несколько дней в Ташкенте останутся в сердце навсегда. Спасибо за приглашение, за доверие и за одно из самых душевных интервью в моей жизни", – подписала ташкентские фотографии Куркова.

Звезда театра и кино предстала на кадрах в нескольких нарядах. Поклонники щедро оценили пост в комментариях.

"Как приятно посмотреть на "чистую" обложку с живым человеком без хай-фэшна", – сошлись во мнениях подписчики актрисы.

А вот американская актриса Джулия Робертс получила недавно в Париже знак кавалера Ордена Искусств и литературы.