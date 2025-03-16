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Культура и шоу-бизнес

Адвокат назвал стоимость имущества, которое делит Алсу с бывшим мужем

Алсу, развод, Ян Абрамов,, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 16:19 Фото: Instagram/alsou_a
Очередное заседание суда о разделе имущества российской певицы Алсу и ее бывшего супруга Яна Абрамова состоится 21 марта 2025 года. Накануне адвокат высказался о предстоящем процессе, сообщает Zakon.kz.

По словам юриста Александра Добровинского, который представляет интересы Абрамова, имущество о котором идет речь, можно оценивать в 30 млрд рублей (около 177 млрд тенге).

"У нас будет раздел имущества. Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать. Думаю, что сопротивление сломал, покажу мускулы. Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю. Могут быть сюрпризы на грядущем заседании", – сказал юрист порталу Ura.ru.

Добровинский не уточнил, какое именно имущество подлежит разделу, однако отметил, что объекты недвижимости разбросаны в разных странах – в Великобритании и России.

Также адвокат отметил, что не обладает информацией о том, общаются ли супруги в настоящее время, но, по его мнению, пары с тремя детьми просто вынуждены взаимодействовать. Он добавил, что про алименты разговора не предвидится, Абрамов полностью обеспечивает детей.

Ранее 41-летняя российская исполнительница Алсу опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram. На одном из снимков она позирует в обнимку с актером Константином Крюковым.

Андрей Дюсупов
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