Адвокат назвал стоимость имущества, которое делит Алсу с бывшим мужем
По словам юриста Александра Добровинского, который представляет интересы Абрамова, имущество о котором идет речь, можно оценивать в 30 млрд рублей (около 177 млрд тенге).
"У нас будет раздел имущества. Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать. Думаю, что сопротивление сломал, покажу мускулы. Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю. Могут быть сюрпризы на грядущем заседании", – сказал юрист порталу Ura.ru.
Добровинский не уточнил, какое именно имущество подлежит разделу, однако отметил, что объекты недвижимости разбросаны в разных странах – в Великобритании и России.
Также адвокат отметил, что не обладает информацией о том, общаются ли супруги в настоящее время, но, по его мнению, пары с тремя детьми просто вынуждены взаимодействовать. Он добавил, что про алименты разговора не предвидится, Абрамов полностью обеспечивает детей.
Ранее 41-летняя российская исполнительница Алсу опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram. На одном из снимков она позирует в обнимку с актером Константином Крюковым.