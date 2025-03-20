4-летняя внучка певицы Валерии преобразилась в маленькую леди
Фото: Instagram/valeriya
Единственная внучка эстрадной певицы Валерии (полное имя – Валерия Перфилова) преобразилась в маленькую леди и покорила поклонников звездной бабушки, сообщает Zakon.kz.
Кадрами фотосессии 4-летней Селин, в которых она предстала в белом платье с черными бантами, поделилась невестка артистки – модель и блогер Лиана Шульгина.
Одной из первых на публикацию отреагировала звездная бабушка.
"Моя маленькая леди. Любовь без конца и без края", – написала Валерия 20 марта 2025 года.
С эстрадной певицей согласились и другие комментаторы:
- "Нежность и любовь".
- "Как быстро она растет, невероятные фотки".
- "Красотулька, вся в маму и бабушку! Здоровья вам".
- "Прекрасная леди, милая и очень очаровательная".
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Ранее беременной невестке Валерии врачи пересчитали предполагаемую дату родов (ПДР). Но Лиана Шульгина считает, что встреча с малышом состоится раньше. В связи с этим она предложила подписчикам в Instagram поиграть в предсказателей.
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