4-летняя внучка певицы Валерии преобразилась в маленькую леди

Единственная внучка эстрадной певицы Валерии (полное имя – Валерия Перфилова) преобразилась в маленькую леди и покорила поклонников звездной бабушки, сообщает Zakon.kz.

Кадрами фотосессии 4-летней Селин, в которых она предстала в белом платье с черными бантами, поделилась невестка артистки – модель и блогер Лиана Шульгина.

Одной из первых на публикацию отреагировала звездная бабушка.

"Моя маленькая леди. Любовь без конца и без края", – написала Валерия 20 марта 2025 года.

С эстрадной певицей согласились и другие комментаторы:

"Нежность и любовь".

"Как быстро она растет, невероятные фотки".

"Красотулька, вся в маму и бабушку! Здоровья вам".

"Прекрасная леди, милая и очень очаровательная".

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Ранее беременной невестке Валерии врачи пересчитали предполагаемую дату родов (ПДР). Но Лиана Шульгина считает, что встреча с малышом состоится раньше. В связи с этим она предложила подписчикам в Instagram поиграть в предсказателей.