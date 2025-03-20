#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

4-летняя внучка певицы Валерии преобразилась в маленькую леди

4-летняя внучка певицы Валерии преобразилась в маленькую леди, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 19:58 Фото: Instagram/valeriya
Единственная внучка эстрадной певицы Валерии (полное имя – Валерия Перфилова) преобразилась в маленькую леди и покорила поклонников звездной бабушки, сообщает Zakon.kz.

Кадрами фотосессии 4-летней Селин, в которых она предстала в белом платье с черными бантами, поделилась невестка артистки – модель и блогер Лиана Шульгина.

Одной из первых на публикацию отреагировала звездная бабушка.

"Моя маленькая леди. Любовь без конца и без края", – написала Валерия 20 марта 2025 года.

С эстрадной певицей согласились и другие комментаторы:

  • "Нежность и любовь".
  • "Как быстро она растет, невероятные фотки".
  • "Красотулька, вся в маму и бабушку! Здоровья вам".
  • "Прекрасная леди, милая и очень очаровательная".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 19:58
Певица Валерия показала свою самую большую любовь

Ранее беременной невестке Валерии врачи пересчитали предполагаемую дату родов (ПДР). Но Лиана Шульгина считает, что встреча с малышом состоится раньше. В связи с этим она предложила подписчикам в Instagram поиграть в предсказателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Певица Наzима уличила поклонницу в обмане и пригрозила ей судом
Культура и шоу-бизнес
19:13, 20 марта 2025
Певица Наzима уличила поклонницу в обмане и пригрозила ей судом
Сын Макпал Исабековой попал в больницу
Культура и шоу-бизнес
18:37, 20 марта 2025
Сын Макпал Исабековой попал в больницу
Посвященный Димашу Кудайбергену билборд появился в столице Испании
Культура и шоу-бизнес
17:21, 20 марта 2025
Посвященный Димашу Кудайбергену билборд появился в столице Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: