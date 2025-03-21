#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Известный актер рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис

Сэмюэль Л.Джексон рассказал о важном совете Брюса Уиллиса, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 02:22 Фото: Facebook/samuelljackson
Актер фильмов "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный" и другиех Сэмюэль Л. Джексон рассказал о важном совете, который ему в начале карьеры дал Брюс Уиллис, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с Vanity Fair о своем друге и коллеге по "Криминальному чтиву" Джексон вспомнил о мудрых словах, которые он получил от Уиллиса на съемках боевика 1995 года "Крепкий орешек-3".

"У Арнольда есть Терминатор. У Сильвестра есть Рокки, Рэмбо. У меня есть Джон МакКлейн", – сказал ему Уиллис.

В то время у Джексона не было франшизы, с которой он был бы ассоциирован, но все изменилось, когда в 2008 году он сыграл Ника Фьюри в кинематографической вселенной Marvel. Роль началась с небольшого камео персонажа в конце "Железного человека". С тех пор этот Фьюри стал одним из самых часто появляющихся героев MCU, снятом в дюжине фильмов и трех телешоу.

После того, как Джексон получил роль Ника Фьюри, он заключил контракт на девять картин.

"О, я делаю то, о чем говорил Брюс. Теперь у меня есть этот персонаж", – вспомнил тогда Джексон совет Уиллиса.

А не менее известный актер Венсан Кассель снялся недавно в фильме ужасов "Савана".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина
Культура и шоу-бизнес
14:31, Сегодня
Умерла звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина
Директор Netflix заступился за Меган Маркл
Культура и шоу-бизнес
07:50, Сегодня
Директор Netflix заступился за Меган Маркл
Динара Сатжан поблагодарила Токаева за поддержку
Культура и шоу-бизнес
23:40, 21 марта 2025
Динара Сатжан поблагодарила Токаева за поддержку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: