Известный актер рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис

Актер фильмов "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный" и другиех Сэмюэль Л. Джексон рассказал о важном совете, который ему в начале карьеры дал Брюс Уиллис, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с Vanity Fair о своем друге и коллеге по "Криминальному чтиву" Джексон вспомнил о мудрых словах, которые он получил от Уиллиса на съемках боевика 1995 года "Крепкий орешек-3".

"У Арнольда есть Терминатор. У Сильвестра есть Рокки, Рэмбо. У меня есть Джон МакКлейн", – сказал ему Уиллис.

В то время у Джексона не было франшизы, с которой он был бы ассоциирован, но все изменилось, когда в 2008 году он сыграл Ника Фьюри в кинематографической вселенной Marvel. Роль началась с небольшого камео персонажа в конце "Железного человека". С тех пор этот Фьюри стал одним из самых часто появляющихся героев MCU, снятом в дюжине фильмов и трех телешоу.

После того, как Джексон получил роль Ника Фьюри, он заключил контракт на девять картин.

"О, я делаю то, о чем говорил Брюс. Теперь у меня есть этот персонаж", – вспомнил тогда Джексон совет Уиллиса.

А не менее известный актер Венсан Кассель снялся недавно в фильме ужасов "Савана".