Жена Брюса Уиллиса раскрыла неожиданное правило ухода за людьми с деменцией

Жена голивудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о необычном, но важном правиле ухода за людьми с деменцией, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в подкасте журналистки Тамсен Фадал, пишет Maxima.



По словам Хеминг-Уиллис, рядом с человеком, страдающим деменцией, не стоит носить черную одежду. Она объяснила, что для больного человек в черном может выглядеть как "парящая в воздухе голова". По этой же причине она рекомендовала избегать черных ковров, потому что люди с деменцией часто воспринимают их как "дыры в полу".

Еще одним правилом она назвала нежелательность разговоров лицом к лицу: прямой взгляд может восприниматься как давление или конфликт. Лучше слегка отворачивать голову во время общения.

Хеминг-Уиллис подчеркнула, что избыток слов нередко вызывает у больных растерянность и подавленность. Поэтому важно сокращать verbal-контакт и чаще использовать простые жесты, например, поднятый или опущенный большой палец вместо слов "да" или "нет".

Ранее сообщалось, что на днях бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг и 62-летняя Деми Мур, устроили благотворительный вечер в его честь.

