#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Культура и шоу-бизнес

Жена Брюса Уиллиса раскрыла неожиданное правило ухода за людьми с деменцией

Брюс Уиллис, деменция, жена, советы , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 18:22 Фото: X/EmmaHeming
Жена голивудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о необычном, но важном правиле ухода за людьми с деменцией, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в подкасте журналистки Тамсен Фадал, пишет Maxima.

По словам Хеминг-Уиллис, рядом с человеком, страдающим деменцией, не стоит носить черную одежду. Она объяснила, что для больного человек в черном может выглядеть как "парящая в воздухе голова". По этой же причине она рекомендовала избегать черных ковров, потому что люди с деменцией часто воспринимают их как "дыры в полу".

Еще одним правилом она назвала нежелательность разговоров лицом к лицу: прямой взгляд может восприниматься как давление или конфликт. Лучше слегка отворачивать голову во время общения.

Хеминг-Уиллис подчеркнула, что избыток слов нередко вызывает у больных растерянность и подавленность. Поэтому важно сокращать verbal-контакт и чаще использовать простые жесты, например, поднятый или опущенный большой палец вместо слов "да" или "нет".

Ранее сообщалось, что на днях бывшая и нынешняя жены Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг и 62-летняя Деми Мур, устроили благотворительный вечер в его честь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Жена Брюса Уиллиса призналась в мыслях о разводе
16:33, 11 сентября 2025
Жена Брюса Уиллиса призналась в мыслях о разводе
Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью
10:37, 26 сентября 2023
Жена Брюса Уиллиса рассказала о его борьбе с неизлечимой болезнью
Брюс Уиллис нежно обратился к супруге
16:07, 02 ноября 2023
Брюс Уиллис нежно обратился к супруге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: