Недавно вышедшая замуж Динара Сатжан поделилась с поклонниками инсайтом

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж, порадовала поклонников новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Звезда поделилась своим главным инстайтом, который, по ее словам, пришел к ней вчера, 5 апреля.

"Не нужно ничего ожидать от других людей – главный инсайт, который я поймала вчера. Каждый сам должен творить свою жизнь. Наши ожидания портят любые отношения. Рождают претензии. Негатив. Хочешь творить добро? Твори! Хочешь дарить радость? Дари", – написала Сатжан на своей странице в Instagram.

Она призвала подписчиков ничего не ждать, а творить и созидать, а также развиваться и заниматься своим делом.

"Если не возлагаешь ожиданий, то и расстроить тебя никто не сможет", – резюмировала телеведущая.

О том, что Сатжан сделали предложение, стало известно в начале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. В описании к снимку кратко отметила: "Я сказала: "Да!".

Уже 3 апреля 2025 года она разместила серию фотографий с мужем. Однако показала его лишь со спины. В описании к публикации оставила лишь смайлик в виде сердечка.

Позднее в откровенном интервью журналистка прокомментировала свой брак с миллиардером, вошедшим в список Forbes. Тогда Сатжан отметила, что ее супруг – человек из большого бизнеса, а его состояние включает активы, инвестиции, кредиты и производственные мощности. Именно он вдохновил ее ставить амбициозные финансовые цели.