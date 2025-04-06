#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
504.34
556.34
5.97
Культура и шоу-бизнес

Недавно вышедшая замуж Динара Сатжан поделилась с поклонниками инсайтом

Динара Сатжан, телеведущая, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 16:10 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан, которая недавно вышла замуж, порадовала поклонников новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Звезда поделилась своим главным инстайтом, который, по ее словам, пришел к ней вчера, 5 апреля.

"Не нужно ничего ожидать от других людей – главный инсайт, который я поймала вчера. Каждый сам должен творить свою жизнь. Наши ожидания портят любые отношения. Рождают претензии. Негатив. Хочешь творить добро? Твори! Хочешь дарить радость? Дари", – написала Сатжан на своей странице в Instagram.

Она призвала подписчиков ничего не ждать, а творить и созидать, а также развиваться и заниматься своим делом.

"Если не возлагаешь ожиданий, то и расстроить тебя никто не сможет", – резюмировала телеведущая.

О том, что Сатжан сделали предложение, стало известно в начале 2025 года. Тогда она опубликовала фото, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце. В описании к снимку кратко отметила: "Я сказала: "Да!".

Уже 3 апреля 2025 года она разместила серию фотографий с мужем. Однако показала его лишь со спины. В описании к публикации оставила лишь смайлик в виде сердечка.

Позднее в откровенном интервью журналистка прокомментировала свой брак с миллиардером, вошедшим в список Forbes. Тогда Сатжан отметила, что ее супруг – человек из большого бизнеса, а его состояние включает активы, инвестиции, кредиты и производственные мощности. Именно он вдохновил ее ставить амбициозные финансовые цели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Беременная Ида Галич похвасталась случайным свиданием с Конором Макгрегором
Культура и шоу-бизнес
16:54, Сегодня
Беременная Ида Галич похвасталась случайным свиданием с Конором Макгрегором
Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
Культура и шоу-бизнес
07:57, Сегодня
Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
Актау присвоили статус "Культурной столицы тюркского мира"
Культура и шоу-бизнес
06:59, Сегодня
Актау присвоили статус "Культурной столицы тюркского мира"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: