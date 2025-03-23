Ида Галич резко отложила свадьбу из-за беременности
Фото: Instagram/galichida
Российская телеведущая и блогер Ида Галич сообщила, что ее свадьба с Олегом Ледвичем отложена как минимум до конца лета этого года, сообщает Zakon.kz.
Она рассказала о переносе торжества, став гостьей шоу "Кстати" на платформе VK Видео. Отвечая на вопрос ведущего шоу Гарика Харламова о планировании свадьбы, Ида продемонстрировала помолвочное кольцо и отметила, что решила выйти замуж строго после родов.
"Выхожу замуж, но я решила, что выйду после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином", – заявила Галич.
Ида также рассекретила место проведения церемонии – это будет Москва или Подмосковье.
Олег Ледвич сделал предложение Иде Галич еще в 2024-м, но пара рассекретила помолвку лишь в начале этого года. У Олега, как и у Иды, есть ребенок от предыдущего брака.
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