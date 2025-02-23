Беременная Ида Галич провела откровенную фотосессию в Антарктиде
Фото: Instagram/galichida
Российский блогер Ида Галич сообщила о второй беременности месяц назад. Находясь в "интересном положении", она исполнила мечту – посетить далекий континент, а компанию ей составил отец ее будущего ребенка Олег Ледвич, сообщает Zakon.kz.
Ида опубликовала панорамы океана и снимки айсбергов, а напоследок удивила поклонников кадром, на котором предстала среди льдов Антарктиды в одном купальнике.
Фото: Instagram/galichida
"Антарктида – моя мечта, которая осуществилась! Пингвины, киты, морские котики, альбатросы – мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания. Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами", – написала Ида в посте о завершении поездки.
Сейчас Ида находится на пятом месяце беременности.
Во время поездки блогер регулярно отчитывалась в соцсетях о своем самочувствии. Она ведет активный образ жизни и хорошо питается.
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