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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ида Галич провела откровенную фотосессию в Антарктиде

Беременная Ида Галич провела откровенную фотосессию в Антарктиде, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 10:10 Фото: Instagram/galichida
Российский блогер Ида Галич сообщила о второй беременности месяц назад. Находясь в "интересном положении", она исполнила мечту – посетить далекий континент, а компанию ей составил отец ее будущего ребенка Олег Ледвич, сообщает Zakon.kz.

Ида опубликовала панорамы океана и снимки айсбергов, а напоследок удивила поклонников кадром, на котором предстала среди льдов Антарктиды в одном купальнике.

Фото: Instagram/galichida

"Антарктида – моя мечта, которая осуществилась! Пингвины, киты, морские котики, альбатросы – мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания. Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами", – написала Ида в посте о завершении поездки.

Сейчас Ида находится на пятом месяце беременности.

Во время поездки блогер регулярно отчитывалась в соцсетях о своем самочувствии. Она ведет активный образ жизни и хорошо питается.

Ранее раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет.

Аксинья Титова
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