34-летняя Ида Галич рассекретила пол будущего ребенка

Российская телеведущая, бизнесвумен и популярный блогер Ида Галич со своим женихом – бизнесменом Олегом Ледвичем – провела гендер-пати в Антарктиде, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим видео беременная инстадива поделилась в личном блоге, под которым написала: "Дорогой мир, вселенная, Бог... спасибо".

Сначала Ида поделилась впечатлениями от путешествия в Антарктиду, а в конце ролика рассекретила пол будущего ребенка.

"У нас будет девочка", – сообщила счастливая Галич.

По словам 34-летней блогерши, ей и возлюбленному не хотелось большого праздника.

"В голову пришла идея узнать пол нашего малыша на краю света. Получилось классно. Интригу держать и заигрывать с аудиторией не в моих правилах, поэтому сегодня я закончила монтаж и сразу хотела поделиться замечательной новостью! В общем, запомним этот день на всю жизнь. Спасибо за поздравления", – написала в Stories Ида.

Фото: Instagram/galichida

За коллегу порадовалась блогер и многодетная мама Оксана Самойлова, которая оставила трогательную запись под публикацией Галич: "Девочка, ура".

К супруге рэпера Джигана присоединились и подписчики Иды, которые пожелали малышке здоровья. Многих из них умилило гендер-пати, которое Галич и Ледвич провели без пафоса:

"Девочка, поздравляю вас! Пусть растет здоровенькая".

"Если бы у слова "добро" была бы фотография – это была бы Ида".

"Как это мило, без пафоса без шариков, фейерверков, самолетов. Просто у нас будет девочка – это так мило, до мурашек".

"Неужели хоть кто-то так легко и непринужденно, без лишнего пафоса поделился полом ребенка. Ида, очень рада, поздравляю вас!"

Отметим, что у Иды есть сын Леон от предыдущего брака, у Олега – дочь.

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2 января 2025 года Ида Галич сообщила, что выходит замуж за бизнесмена Олега Ледвича. А уже 29 января она объявила о второй беременности. Позднее блогер показала, как ее тогда еще 4-летний сын отреагировал на беременность. 23 февраля Ида рассказала, что исполнилась ее мечта – посетить Антарктиду, где она провела откровенную фотосессию.