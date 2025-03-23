Асель Сагатова и Таукел Мусилим на лыжах в национальных образах покорили Казнет

Фото: Фото: Instagram/asselsagatova/mussilim

Казахстанские актеры Асель Сагатова и Таукел Мусилим восхитили пользователей Казнета необычным видео: звезды эффектно спустились с горных склонов на лыжах, облаченные в национальные костюмы и меховые шапки, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось 23 марта на страницах актеров. Кадры были сняты на фоне живописной зимней природы и смонтированы под трек популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна". "Когда в душе — степь, а под ногами — лыжи: чу-ча-ча-чу-чу-ча…", – написала Сагатова под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Assel Sagatova (@asselsagatova) Видео мгновенно вызвало восторг пользователей: Ты лучшая, Асель. Самая красивая актриса. Ни одна актриса, ни одна певица не сможет быть красивыми, как ты.

Просто бомба!

Уааау! какие вы крутые! Ранее сообщалось, что Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев.



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