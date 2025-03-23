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Культура и шоу-бизнес

Асель Сагатова и Таукел Мусилим на лыжах в национальных образах покорили Казнет

Асель Сагатова и Таукел Мусилим, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 00:34 Фото: Фото: Instagram/asselsagatova/mussilim
Казахстанские актеры Асель Сагатова и Таукел Мусилим восхитили пользователей Казнета необычным видео: звезды эффектно спустились с горных склонов на лыжах, облаченные в национальные костюмы и меховые шапки, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось 23 марта на страницах актеров. 

Кадры были сняты на фоне живописной зимней природы и смонтированы под трек популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна".

"Когда в душе — степь, а под ногами — лыжи: чу-ча-ча-чу-чу-ча…", – написала Сагатова под постом. 

Видео мгновенно вызвало восторг пользователей:

  • Ты лучшая, Асель. Самая красивая актриса. Ни одна актриса, ни одна певица не сможет быть красивыми, как ты.
  • Просто бомба!
  • Уааау! какие вы крутые!

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев.

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Айсулу Омарова
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