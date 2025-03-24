Трамп оскорбил художницу своего нового портрета

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство исполнением своего портрета, выставленного в Капитолии штата Колорадо, сообщает Zakon.kz.

О своей претензии он написал в персональной социальной сети Truth Social.

"Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел ," – возмутился Трамп.

Фото: truthsocial

Трамп отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.

Тем временем демократы США не дремлют и рассматривают кандидатуру Камалы Харрис для участия на праймериз от Демократической партии в 2028 году. При этом консервативная аудитория американских женщин все больше хочет выглядеть как Мелания и Иванка Трамп.