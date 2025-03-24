#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Трамп оскорбил художницу своего нового портрета

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 07:50 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство исполнением своего портрета, выставленного в Капитолии штата Колорадо, сообщает Zakon.kz.

О своей претензии он написал в персональной социальной сети Truth Social.

"Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел ," – возмутился Трамп.

Фото: truthsocial

Трамп отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.

Тем временем демократы США не дремлют и рассматривают кандидатуру Камалы Харрис для участия на праймериз от Демократической партии в 2028 году. При этом консервативная аудитория американских женщин все больше хочет выглядеть как Мелания и Иванка Трамп.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В известной картине австрийского художника нашли медицинский подтекст
Культура и шоу-бизнес
10:23, Сегодня
В известной картине австрийского художника нашли медицинский подтекст
Бывшая жена Гарика Харламова восстанавливается после травмы
Культура и шоу-бизнес
06:27, Сегодня
Бывшая жена Гарика Харламова восстанавливается после травмы
Асель Сагатова и Тауекел Мусилим на лыжах в национальных образах покорили Казнет
Культура и шоу-бизнес
00:34, 24 марта 2025
Асель Сагатова и Тауекел Мусилим на лыжах в национальных образах покорили Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: