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Культура и шоу-бизнес

В Германии с размахом отметили Наурыз

В Германии с размахом отметили Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 13:19 Фото: Instagram/leonid198777
В праздничные дни казахстанцы и местные сообщества широко отпраздновали Наурыз мейрамы в разных уголках планеты. Жители одного из городов Германии – Лоне также не остались в стороне. Массовое торжество собрало сотни наших соотечественников, которые живут за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Атмосферой Наурыза за тысячи километров от родины поделился казахстанец Леонид Антонов, который уже девять лет живет в Германии. Несколько видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Вот так мы встречали Наурыз-2025", – подписал автор опубликованный пост.

Пользователи Сети со всего мира оставили теплые комментарии под видео:

  • Как приятно, что не забываете наш Казахстан.
  • Вот что значит дружба народов.
  • Привет из Кокшетау.
  • Молодцы! Пусть этот год принесет всем счастье, здоровье и благополучие.

Ранее сообщалось, какие блюда казахской кухни любят иностранцы.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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