В Германии с размахом отметили Наурыз
Фото: Instagram/leonid198777
В праздничные дни казахстанцы и местные сообщества широко отпраздновали Наурыз мейрамы в разных уголках планеты. Жители одного из городов Германии – Лоне также не остались в стороне. Массовое торжество собрало сотни наших соотечественников, которые живут за рубежом, сообщает Zakon.kz.
Атмосферой Наурыза за тысячи километров от родины поделился казахстанец Леонид Антонов, который уже девять лет живет в Германии. Несколько видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Вот так мы встречали Наурыз-2025", – подписал автор опубликованный пост.
Пользователи Сети со всего мира оставили теплые комментарии под видео:
- Как приятно, что не забываете наш Казахстан.
- Вот что значит дружба народов.
- Привет из Кокшетау.
- Молодцы! Пусть этот год принесет всем счастье, здоровье и благополучие.
Ранее сообщалось, какие блюда казахской кухни любят иностранцы.
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