В Германии с размахом отметили Наурыз

В праздничные дни казахстанцы и местные сообщества широко отпраздновали Наурыз мейрамы в разных уголках планеты. Жители одного из городов Германии – Лоне также не остались в стороне. Массовое торжество собрало сотни наших соотечественников, которые живут за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Атмосферой Наурыза за тысячи километров от родины поделился казахстанец Леонид Антонов, который уже девять лет живет в Германии. Несколько видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Вот так мы встречали Наурыз-2025", – подписал автор опубликованный пост.

Пользователи Сети со всего мира оставили теплые комментарии под видео:

Как приятно, что не забываете наш Казахстан.

Вот что значит дружба народов.

Привет из Кокшетау.

Молодцы! Пусть этот год принесет всем счастье, здоровье и благополучие.

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