Абьюзирую как могу: Алексей Чумаков с иронией ответил на хейт

Российский певец Алексей Чумаков снова оказался в центре внимания из-за обсуждений его отношений с Юлией Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

В личном блоге певец опубликовал видео из программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия", где супруга подает ему еду за семейным столом. На кадрах видно, как Ковальчук произносит: "Да, мой господин", а рядом за происходящим с иронией наблюдает Андрей Малахов.

Публикация Чумакова вызвала новую волну обсуждений в Сети. Ранее артиста уже обвиняли в нетактичности по отношению к жене, а некоторые пользователи и вовсе называли его домашним тираном.

Сам Чумаков прокомментировал происходящее с долей сарказма: "Срочно! Абьюзирую как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина — под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому не видно). P.S. И, да, в нашей семье жене есть запрещено! Только пить. Любви и добра всем нашим семьям!"

Несмотря на обвинения, Чумаков старается не обращать внимания на хейт: "Завистников всегда много. Равно как и глупцов, лишенных маломальской иронии. Я стараюсь не смотреть в их сторону, мой взор направлен только к тем, кто полон света. Но благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое "абьюз". Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком".

Поводом для волны критики в адрес Алексея Чумакова стало его откровенное интервью Светлане Бондарчук. В беседе артист допустил ряд резких высказываний, в том числе признался, что поначалу рассматривал будущую супругу Юлию Ковальчук исключительно с позиции «вдул бы или нет». Эта фраза, а также другие комментарии о роли мужчины в семье вызвали бурную реакцию в Сети — Чумакова обвинили в сексизме, неуважении к женщине и токсичном поведении.



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