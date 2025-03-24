Баян Алагузова неудачно испытала себя в экстремальном виде транспорта
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер Баян Алагузова на странице своего аккаунта в Instagram опубликовала видео совместного времяпрепровождения с супругом Турсеном Алагузовым, сообщает Zakon.kz.
В новой публикации продюсер признала, что экстрим не для нее. Артистка уверяет, что впервые в жизни прокатилась на профессиональный багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью). Об этом она опубликовала два ролика.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На первом видно, как продюсер садится в багги, а во втором уже едет на исходную точку, так как поездка не доставила ей удовольствия.
"Мало приятного я вам скажу. Турсен сказал надеть рабочую одежду, потому что я вся буду в пыли. Посмотрите, что это? Я сказала: "Вези меня обратно домой". Вот так вот потряхиваться со всем содержимым как-то неприятно. Вообще экстрим не для меня. Я в очередной раз в этом убедилась. Он так сильно гнал, что меня уже стошнило", – высказалась Баян Алагузова.
Ранее Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев.
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