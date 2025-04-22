19-летняя невеста Григория Лепса рассказала, что собирается сделать пластику

19-летняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба ответила на провокационные вопросы подписчиков об ее отношениях отношения с 62-летним музыкантом, сообщает Zakon.kz.

Подписчик девушки в Instagram поинтересовался, хотела ли бы Аврора сделать еще одну пластическую операцию, например, на грудь. Киба дала понять, что пока менять в себе ничего не планирует, но точно сделает это после родов.

При этом девушка развеяла слухи об интересном положении, которые появились сразу же после ее намека. Она пошутила, что иногда беременна – например, после плотного обеда.

Лепс и Киба собираются пожениться летом, но пока Григорий Лепс не уточняет в каком именно году запланирована свадьба.

Ранее Григорий Лепс порадовал поклонников новой публикацией с молодой невестой, а она рассказала, чем ее покорил 62-летний артист.

