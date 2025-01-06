Беременная Ерке Есмахан улетела из Казахстана

Казахстанский музыкант Раймбек Бактыгереев, более известный как RaiM, с супругой Ерке Есмахан и детьми улетели из Казахстана. Семья проведет каникулы за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Ранее исполнительница хита "Қайда?" интриговала поклонников заявлениями, что собирает чемоданы для длительного путешествия. Немного больше стало известно из сообщений ее супруга на странице в Instagram. Он разместил фото из аэропорта с подписью: "Алматы – Милан".

Фото: Instagram/stories/raimusican

Сама Есмахан также опубликовала несколько снимков, сделанных во время ожидания рейса.