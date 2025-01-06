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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ерке Есмахан улетела из Казахстана

Беременная Ерке Есмахан улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:33 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанский музыкант Раймбек Бактыгереев, более известный как RaiM, с супругой Ерке Есмахан и детьми улетели из Казахстана. Семья проведет каникулы за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Ранее исполнительница хита "Қайда?" интриговала поклонников заявлениями, что собирает чемоданы для длительного путешествия. Немного больше стало известно из сообщений ее супруга на странице в Instagram. Он разместил фото из аэропорта с подписью: "Алматы – Милан".

Беременная Ерке Есмахан улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:33

Фото: Instagram/stories/raimusican

Сама Есмахан также опубликовала несколько снимков, сделанных во время ожидания рейса.

Беременная Ерке Есмахан улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:33

Фото: Instagram/stories/erke_esmahan

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В конце 2024 года Есмахан поделилась с фанатами радостной новостью. Как оказалось, в звездной семье ожидается пополнение. Для актрисы и ее молодого супруга Raim это будет второй совместный ребенок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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