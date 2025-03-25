Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы

28-летняя Сабина Алтынбекова, которую называют одной из самых красивых волейболисток Казахстана, поделилась в своем Instagram новой порцией фотографий. Они были сделаны во время поездки спортсменки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным три дня назад снимкам, в южной столице Алтынбековой подарили как минимум два шикарных букета.

"Алматы встречает теплом и заботой", – подписала публикацию Сабина.

Подписчики, которых у волейболистки более 1,1 млн человек, были очарованы красотой не только цветов, но и Алтынбековой:

"Сабина, вы – королева".

"Красотка! А букеты какие".

"Как можно было потерять такую красотку, я не знаю".

"Какая красавица и умница, успешная, красивая девушка".

Во время визита в Алматы Сабина успела встретиться со своей подругой – казахстанской моделью и победительницей конкурса красоты "Мисс Казахстан-2013" Айдай Исаевой.

Напомним, 12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова объявила о разводе. Позднее она намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.