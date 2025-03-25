Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы
Фото: Instagram/altynbekova_20
28-летняя Сабина Алтынбекова, которую называют одной из самых красивых волейболисток Казахстана, поделилась в своем Instagram новой порцией фотографий. Они были сделаны во время поездки спортсменки в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Судя по опубликованным три дня назад снимкам, в южной столице Алтынбековой подарили как минимум два шикарных букета.
"Алматы встречает теплом и заботой", – подписала публикацию Сабина.
Подписчики, которых у волейболистки более 1,1 млн человек, были очарованы красотой не только цветов, но и Алтынбековой:
- "Сабина, вы – королева".
- "Красотка! А букеты какие".
- "Как можно было потерять такую красотку, я не знаю".
- "Какая красавица и умница, успешная, красивая девушка".
Во время визита в Алматы Сабина успела встретиться со своей подругой – казахстанской моделью и победительницей конкурса красоты "Мисс Казахстан-2013" Айдай Исаевой.
Напомним, 12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова объявила о разводе. Позднее она намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.
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