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Культура и шоу-бизнес

28-летняя Сабина Алтынбекова намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже

казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, развод, причина, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 13:43 Фото: Instagram/altynbekova_20
Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова, объявившая о разводе, намекнула на причину, сообщает Zakon.kz.

28-летняя спортсменка объявила о разводе 12 марта 2025 года в Instagram-Stories.

"В этом мире, где голос чужих мнений часто громче собственного, существует изысканная роскошь – быть верной себе. Это не просто акт сопротивления внешним влияниям. Это акт истинной силы. Когда женщина решает слушать только себя, она вступает в единение с самой сутью своей души. Это состояние – не эгоизм, а глубокая любовь и уважение к себе, без которой невозможен ни внутренний мир, ни гармония. Она не ищет разрешения быть собой, не просит одобрения, не колеблется. Она просто есть. И в этом есть все – ее спокойствие, ее уверенность. Она понимает: быть собой – это не привилегия, а естественное право, которое она не готова отдать никому", – написала Алтынбекова 13 марта под публикацией.

Сабина подчеркнула, что женщина "выбирает, что в ее жизни важно, а что – нет".

"Выходит за пределы ограничений, освободившись от тех, кто не понимает, что ее истинная ценность не измеряется чужими оценками. Именно в этой независимости, в этой непреложной верности себе скрывается неповторимый блеск", – заключила волейболистка.

Поклонники полностью поддержали Алтынбекову и напомнили ей, что она очень красивая:

  • "Быть верной себе".
  • "Нереально красивая".
  • "Рад, что ты разведена, я люблю тебя".
  • "Прекрасный пример элегантности и красоты!"
  • "Полностью согласна с тобой. Красавица будь счастлива".
  • "Жизнь одна и она ваша. Прислушивайтесь только к своему сердцу, мнения остальных неважно".

В Stories один из подписчиков спросил у спортсменки, у кого есть шанс стать ее мужем, и попросил перечислить критерии.

"А можно я передохну, пожалуйста", – ответила Сабина.

Фото: Instagram/altynbekova_20

Сабина Алтынбекова вышла замуж за бизнесмена Саята Салманулы 25 декабря 2020 года. В 2021 году стало известно, что пара стала родителями. Уже в 2023 году она удалила из социальных сетей все совместные фотографии с супругом. Тогда спортсменка объяснила это решением тем, что "есть такое понятие, как сглаз".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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