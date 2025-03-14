28-летняя Сабина Алтынбекова намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже
28-летняя спортсменка объявила о разводе 12 марта 2025 года в Instagram-Stories.
"В этом мире, где голос чужих мнений часто громче собственного, существует изысканная роскошь – быть верной себе. Это не просто акт сопротивления внешним влияниям. Это акт истинной силы. Когда женщина решает слушать только себя, она вступает в единение с самой сутью своей души. Это состояние – не эгоизм, а глубокая любовь и уважение к себе, без которой невозможен ни внутренний мир, ни гармония. Она не ищет разрешения быть собой, не просит одобрения, не колеблется. Она просто есть. И в этом есть все – ее спокойствие, ее уверенность. Она понимает: быть собой – это не привилегия, а естественное право, которое она не готова отдать никому", – написала Алтынбекова 13 марта под публикацией.
Сабина подчеркнула, что женщина "выбирает, что в ее жизни важно, а что – нет".
"Выходит за пределы ограничений, освободившись от тех, кто не понимает, что ее истинная ценность не измеряется чужими оценками. Именно в этой независимости, в этой непреложной верности себе скрывается неповторимый блеск", – заключила волейболистка.
Поклонники полностью поддержали Алтынбекову и напомнили ей, что она очень красивая:
- "Быть верной себе".
- "Нереально красивая".
- "Рад, что ты разведена, я люблю тебя".
- "Прекрасный пример элегантности и красоты!"
- "Полностью согласна с тобой. Красавица будь счастлива".
- "Жизнь одна и она ваша. Прислушивайтесь только к своему сердцу, мнения остальных неважно".
В Stories один из подписчиков спросил у спортсменки, у кого есть шанс стать ее мужем, и попросил перечислить критерии.
"А можно я передохну, пожалуйста", – ответила Сабина.
Фото: Instagram/altynbekova_20
Сабина Алтынбекова вышла замуж за бизнесмена Саята Салманулы 25 декабря 2020 года. В 2021 году стало известно, что пара стала родителями. Уже в 2023 году она удалила из социальных сетей все совместные фотографии с супругом. Тогда спортсменка объяснила это решением тем, что "есть такое понятие, как сглаз".