Алсу проиграла в суде: Ян Абрамов сможет выезжать из России

25 марта Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в иске о запрете бывшему супругу Яну Абрамову покидать Россию, сообщает Zakon.kz.

Алсу требовала признать незаконным постановление об отказе ограничить ее мужу выезд из России. Однако инстанция ей отказала. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы в их официальном Telegram-канале.

"Решением Чертановского районного суда города Москвы в удовлетворении административного искового заявления Абрамовой Алсу Ралифовны к ГМУ ФССП по Московской области о признании незаконными действий по вынесению постановления об отказе в удовлетворении жалобы на постановление и обязании вынести постановление о временном ограничении должника, бывшего супруга заявителя – Абрамова Я.Р. , права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству – отказано", – говорится в сообщении.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Пара распалась летом 2024 года.

"Выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным", – пояснил тогда адвокат певицы.

Согласно заявлению об урегулировании, Абрамов предложил Алсу оставить ей активы и имущество на 2,5 млрд рублей. Бизнесмен пообещал юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни певицы и их совместных детей.

А певица Анна Седокова записала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.