#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Алсу проиграла в суде: Ян Абрамов сможет выезжать из России

Суд отклонил иск Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 06:48 Фото: Instagram/alsou_a
25 марта Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в иске о запрете бывшему супругу Яну Абрамову покидать Россию, сообщает Zakon.kz.

Алсу требовала признать незаконным постановление об отказе ограничить ее мужу выезд из России. Однако инстанция ей отказала. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы в их официальном Telegram-канале.

"Решением Чертановского районного суда города Москвы в удовлетворении административного искового заявления Абрамовой Алсу Ралифовны к ГМУ ФССП по Московской области о признании незаконными действий по вынесению постановления об отказе в удовлетворении жалобы на постановление и обязании вынести постановление о временном ограничении должника, бывшего супруга заявителя – Абрамова Я.Р. , права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству – отказано", – говорится в сообщении.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В браке у них родились две дочери, Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Пара распалась летом 2024 года.

"Выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным", – пояснил тогда адвокат певицы.

Согласно заявлению об урегулировании, Абрамов предложил Алсу оставить ей активы и имущество на 2,5 млрд рублей. Бизнесмен пообещал юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни певицы и их совместных детей.

А певица Анна Седокова записала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Девушка Леонардо Ди Каприо рассказала об отношениях с ним
Культура и шоу-бизнес
03:59, 26 марта 2025
Девушка Леонардо Ди Каприо рассказала об отношениях с ним
"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым
Культура и шоу-бизнес
15:55, 25 марта 2025
"Лепс, держись": Аврора Киба опубликовала провокационное фото с 57-летним Дмитрием Нагиевым
Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы
Культура и шоу-бизнес
14:37, 25 марта 2025
Сабина Алтынбекова показала шикарные букеты, которыми ее встретили в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: