В Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах

В Париже состоится суд против 76-летнего актера Жерара Депардье по делу о возможных домогательствах с его стороны в отношении других участников съемок кинокартины "Зеленые волны", сообщает Zakon.kz.

По информации Le Temps, разбирательства продлятся два дня и начнутся уже сегодня, в понедельник, 24 марта 2025 года.

"В Парижском уголовном суде наконец-то должен состояться судебный процесс над Жераром Депардье по делу о сексуальных нападениях, которые он, предположительно, совершил в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера "Зеленые волны", – информирует издание.

Уточняется, что изначально процесс должен был состояться в октябре 2024 года, однако был перенесен из-за состояния здоровья Депардье по просьбе его адвоката. Свои обвинения в адрес актера выдвинули две женщины – 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя помощница директора, имя которой не разглашается.

При этом сам актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

О начале суда по делу о домогательствах сообщалось в октябре 2024 года. Впоследствии уже в 2025 году Депардье стал фигурантом уголовного дела о налоговом мошенничестве. Актер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.