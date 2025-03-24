#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

В Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах

Жерар Депардье, актер, Франция, , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 13:38 Фото: flickr
В Париже состоится суд против 76-летнего актера Жерара Депардье по делу о возможных домогательствах с его стороны в отношении других участников съемок кинокартины "Зеленые волны", сообщает Zakon.kz.

По информации Le Temps, разбирательства продлятся два дня и начнутся уже сегодня, в понедельник, 24 марта 2025 года.

"В Парижском уголовном суде наконец-то должен состояться судебный процесс над Жераром Депардье по делу о сексуальных нападениях, которые он, предположительно, совершил в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера "Зеленые волны", – информирует издание.

Уточняется, что изначально процесс должен был состояться в октябре 2024 года, однако был перенесен из-за состояния здоровья Депардье по просьбе его адвоката. Свои обвинения в адрес актера выдвинули две женщины – 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя помощница директора, имя которой не разглашается.

При этом сам актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

О начале суда по делу о домогательствах сообщалось в октябре 2024 года. Впоследствии уже в 2025 году Депардье стал фигурантом уголовного дела о налоговом мошенничестве. Актер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Актер Михаил Ефремов выходит на свободу
Культура и шоу-бизнес
16:38, Сегодня
Актер Михаил Ефремов выходит на свободу
В Германии с размахом отметили Наурыз
Культура и шоу-бизнес
13:19, Сегодня
В Германии с размахом отметили Наурыз
В известной картине австрийского художника нашли медицинский подтекст
Культура и шоу-бизнес
10:23, Сегодня
В известной картине австрийского художника нашли медицинский подтекст
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: