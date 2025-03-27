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Культура и шоу-бизнес

Казахстанская актриса Дарья Александрова стала матерью в третий раз

Дарья Александрова, роды, мама, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:14 Фото: Instagram/dariya_aleksandrova
32-летняя ведущая и предпринимательница из Казахстана Дарья Александрова поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость родила третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

27 марта 2025 года она опубликовала сообщение на странице в Instagram, обнародовав данную новость. Также на размещенном видео Александрова не стала скрывать лицо младенца.

"Девочка. Сегодня ночью у нас родилась доченька", – кратко отмечено в подписи к публикации.

Многочисленные подписчики принялись поздравлять мамочку с этим событием.

"Ура! Поздравляю, родные мои! Пусть растет здоровой и счастливой", – написала Дильназ Ахмадиева.

Ранее сообщалось, что джазовая певица Ирина Понаровская представила публике песню "Мой ангел" на стихи официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, посвященную матерям, которые потеряли сыновей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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