Красиво зажгли: казахстанская группа "Меховая 8/1" очаровала публику Андрея Малахова

Казахстанская группа "Меховая 8/1" выступила на передаче у Андрея Малахова, сообщает Zakon.kz.

Программа "Привет, Андрей!" с участием артиста опубликована на платформе YouTube.

"Это ребята из Казахстана приехали. И сегодня у нас в гостях. У них на родине без них не обходится ни одна свадьба", – представил музыкантов Малахов.

Во время беседы солисты группы "Меховая 8/1" рассказали о том, что на их счету есть уже три тысячи свадеб. Кроме того, они показали, какая атмосфера царит на казахских праздниках.

Отметим, что на программе присутствовал известный турецкий актер Джан Яман, которого артисты позвали в гости в Казахстан.

Помимо этого, группа спела специальную песню "Привет из Казахстана", которую они в юмористическом стиле переделали из популярного хита "Миллион алых роз", чем вызвали большой восторг у публики.

Пользователи Сети тоже с восхищением оценили выступление казахстанских исполнителей:

– "Меховая" – парни крутые. Песни веселые, поднимают настроение. – "Меховая 8/1"! Казахстан! Молодцы! Зажгли зал. – Казахи молодцы – зажгли красиво.

Выступление казахстанцев начинается с 57:33.

Ранее гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова. Харизматичная и самобытная рэп-исполнительница тоже встретилась с известным российским ведущим на его программе.