Игорь Крутой поделился воспоминаниями о Полине Гагариной
Фото: Instagram/gagara1987
27 марта 2025 года российской певице Полине Гагариной исполнилось 38 лет. С этой датой ее поспешил поздравить эстрадный композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.
Пианист присутствовал на праздничном мероприятии и поделился кадрами. На странице в Instagram он оставил трогательное поздравление с пожеланиями.
"Поздравляю замечательную Полинку Гагарину с днем рождения! Из 17-летней выпускницы "Фабрики звезд"-2, пройдя лауреатство "Новой волны" и "Евровидения", Полина достигла профессиональных высот, украшая своими выступлениями любые ТВ-проекты, превратилась в красивую женщину, родила двух прекрасных детей, построила просторный, светлый дом, в котором все счастливы".Игорь Крутой
В продолжении он пожелал Полине здоровья, аншлагов и любви.
Комментаторы присоединились к напутствиям маэстро.
Сама же Гагарина опубликовала видео с архивными кадрами и поблагодарила всех, кто был с ней рядом.
"Благодарю каждого и вступаю в свои 38 лет в абсолютном счастье, в кругу своей семьи и любимых друзей. И, конечно же, в окружении любви своих дорогих поклонников, что может быть счастливее!"Полина Гагарина
Ранее 32-летняя ведущая и предпринимательница из Казахстана Дарья Александрова поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость родила третьего ребенка.
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