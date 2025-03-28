Игорь Крутой поделился воспоминаниями о Полине Гагариной

27 марта 2025 года российской певице Полине Гагариной исполнилось 38 лет. С этой датой ее поспешил поздравить эстрадный композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Пианист присутствовал на праздничном мероприятии и поделился кадрами. На странице в Instagram он оставил трогательное поздравление с пожеланиями.

"Поздравляю замечательную Полинку Гагарину с днем рождения! Из 17-летней выпускницы "Фабрики звезд"-2, пройдя лауреатство "Новой волны" и "Евровидения", Полина достигла профессиональных высот, украшая своими выступлениями любые ТВ-проекты, превратилась в красивую женщину, родила двух прекрасных детей, построила просторный, светлый дом, в котором все счастливы". Игорь Крутой

В продолжении он пожелал Полине здоровья, аншлагов и любви.

Комментаторы присоединились к напутствиям маэстро.

Сама же Гагарина опубликовала видео с архивными кадрами и поблагодарила всех, кто был с ней рядом.

"Благодарю каждого и вступаю в свои 38 лет в абсолютном счастье, в кругу своей семьи и любимых друзей. И, конечно же, в окружении любви своих дорогих поклонников, что может быть счастливее!" Полина Гагарина

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