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Полина Гагарина показала, как есть и не толстеть

певица, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 02:02 Фото: Instagram/gagara1987
Российская певица Полина Гагарина ответила подписчикам на распространенный вопрос о том, как есть и не толстеть, сообщает Zakon.kz.

Ролик об этом она опубликовала в Instagram. На видео Гагарина заявила, что может есть и одновременно ходить по лестнице, чтобы сжигать полученные калории.

Также артистка показала, как катается на роликах по городу, отметив, что в последний раз так проводила время 10 лет назад. Отметим, что навык она не потеряла.

Между тем, по мнению певицы, именно активный образ жизни помогает ей держать себя в форме.

Ранее Гагарина призналась, что перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за артистки Веры Брежневой.

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