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Культура и шоу-бизнес

Пугачёва посвятила новую песню участникам Великой Отечественной войны

Алла Пугачёва, песни, ВОВ , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 22:41 Фото: wikimedia
Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва представила новую песню, посвященную одному из эпизодов Великой Отечественной войны. Композиция получила название "Поцелуи войны", сообщает Zakon.kz.

Авторами песни стали поэт Андрей Ордынец и композитор Андрей Мисин. По словам Мисина, песня основана на событиях Свирско-Петрозаводской операции. Речь идет о подвиге 16 советских бойцов, которые 21 июня 1944 года переправились через реку Свирь в Ленинградской области и вступили в бой с финскими солдатами. Всем участникам того боя позднее было присвоено звание Героя Советского Союза.

Композиция пока не размещена на стриминговых платформах. Послушать ее можно в сообществе поклонников певицы в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Алла Пугачёва прокомментировала скандал с журналисткой на Кипре. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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