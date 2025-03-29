Пугачёва посвятила новую песню участникам Великой Отечественной войны

Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва представила новую песню, посвященную одному из эпизодов Великой Отечественной войны. Композиция получила название "Поцелуи войны", сообщает Zakon.kz.

Авторами песни стали поэт Андрей Ордынец и композитор Андрей Мисин. По словам Мисина, песня основана на событиях Свирско-Петрозаводской операции. Речь идет о подвиге 16 советских бойцов, которые 21 июня 1944 года переправились через реку Свирь в Ленинградской области и вступили в бой с финскими солдатами. Всем участникам того боя позднее было присвоено звание Героя Советского Союза.

Композиция пока не размещена на стриминговых платформах. Послушать ее можно в сообществе поклонников певицы в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Алла Пугачёва прокомментировала скандал с журналисткой на Кипре.

