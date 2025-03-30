Баян Алагузова объявила кастинг на конкурс нетипичной красоты

Казахстанский продюсер Баян Алагузова запустила необычный конкурс красоты. Его цель – помочь женщинам не только раскрыть свою привлекательность, полюбить себя, но и рассказать свою историю, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram Алагузова обратилась к подписчицам с призывом принять участие.

По ее словам, проект ориентирован на талантливых, ярких и интересных женщин, чьи ценности и достижения заслуживают внимания. Участницы смогут побороться за главный приз – деньги, которые можно использовать для стартапа.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Так как это конкурс красоты, то, конечно, внешние данные тоже важны. Но самое главное – это ваша личность. Возможно, вы многодетная мама, которая воспитывает будущих лидеров, или вы создали социально значимый проект, дающий рабочие места. Может быть, вы преодолели тяжелые испытания и смогли изменить свою жизнь. Если вам есть что сказать – мы ждем вас!", – объяснила продюсер.

Возраст участниц, по ее словам, не имеет значения – важнее то, что они несут миру.

"Красота – это не просто внешность, а сила духа, вдохновение и реальные истории женщин, которые меняют окружающий мир. При этом конкурс не предполагает традиционных испытаний, вроде замешивания теста или доения коров. Это не соревнование в бытовых навыках, а возможность продемонстрировать свою индивидуальность, вдохновение и вклад в общество", – сказала она.

Заявки можно отправлять на электронный адрес: ulzhan.iskakova93@gmail.com в течение десяти дней. Чтобы подать заявку, необходимо отправить фото в полный рост и крупным планом, а также краткую историю о себе с объяснением, почему именно вы должны стать частью этого конкурса.

По итогам кастинга будут отобраны не более 15-20 участниц, а само шоу обещает быть грандиозным – Баян Алагузова уверяет, что зрителей ждет яркое событие.

Ранее 51-летняя Баян Алагузова показала, как подросла ее маленькая дочь.