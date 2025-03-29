#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.42
542.08
6
Культура и шоу-бизнес

51-летняя Баян Алагузова показала, как подросла ее маленькая дочь

Баян Алагузова, дочь, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 21:03 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным моментом из жизни семьи, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Stories 29 марта она опубликовала фото, на котором ее маленькая дочь уже уверенно сидит. 

"Сидим", – написала Алагузова. 

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Летом 2024 года Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: