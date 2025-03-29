51-летняя Баян Алагузова показала, как подросла ее маленькая дочь
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным моментом из жизни семьи, сообщает Zakon.kz.
В Instagram Stories 29 марта она опубликовала фото, на котором ее маленькая дочь уже уверенно сидит.
"Сидим", – написала Алагузова.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Летом 2024 года Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
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