51-летняя Баян Алагузова показала, как подросла ее маленькая дочь

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным моментом из жизни семьи, сообщает Zakon.kz.

В Instagram Stories 29 марта она опубликовала фото, на котором ее маленькая дочь уже уверенно сидит.

"Сидим", – написала Алагузова.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Летом 2024 года Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

