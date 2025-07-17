"Ты – свет и мощь": Пресняков и Николаев поздравили близкого друга Агутина
Фото: Instagram/agutinleonid
16 июля 2025 года российскому исполнителю хита "Я буду всегда с тобой" исполнилось 57 лет. Леонид Агутин получил многочисленные поздравления и рассказал, что ощущает с приходом нового года своей жизни, сообщает Zakon.kz.
Прежде всего, супруг певицы Анжелики Варум заявил, что он счастливый человек.
"Мне 57. Я близко знал многих людей, кому так и не случилось столько. Но дело даже не в этом. При всей несправедливости, жестокосердности и непредсказуемости нашего времени, я нахожу жизнь удивительно многообразной и увлекательной. И вот тот самый факт, что я так думаю, – и делает меня счастливым человеком. Я люблю, творю, ценю, дорожу, переживаю, храню, мучаюсь отсутствием времени и ментального отдыха, завышаю планку, смиряюсь с обстоятельствами, не смиряюсь, надеюсь на лучшее, верю в существование всего, что имеет для меня значение, – и все это спасает меня".Леонид Агутин
Далее он подчеркнул, что спасают его и любимые, слушатели и другие мелочи жизни.
"Боже, спасибо за все! Любимые, храни вас Бог!"Леонид Агутин
Под постом свои комментарии оставили такие знаменитости, как Валерия, Михаил Галустян, Лолита Милявская, Артур Пирожков и другие.
- Дядя Лёня, ты – легенда.
- С днем рождения, дружище.
- Лёнечка! Будь здоров! Твори!! Пусть на все хватает сил! Люблю.
- С днем рождения, дорогой!
- Артист! Здоровья и вдохновения!
- Желаю неиссякаемого вдохновения жить и творить.
- Лучший артист. Как хорошо, что вы есть, – пишут пользователи.
Лучший друг Владимир Пресняков по традиции оставил поздравление на своей странице в Instagram:
"С днем рождения, мой дорогой друг! Лёня, будь счастлив, здоров и любим. Ты свет и мощь. Пусть твоя внутренняя энергия и сила приумножаются с каждый днем. Сильно люблю тебя и очень дорожу нашей дружбой!"
Также в стороне не остался композитор Игорь Николаев. Он оставил небольшое поздравление и разместил видео совместного выступления.
"С днем рождения, дорогой Лёня! Люблю тебя по-человечески и по-музыкантски!"
Сегодня, 17 июля 2025 года, стало известно о кончине казахстанского актера кино и театра Кайрата Кемалова. Ему было 68 лет.
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