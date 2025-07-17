"Ты – свет и мощь": Пресняков и Николаев поздравили близкого друга Агутина

16 июля 2025 года российскому исполнителю хита "Я буду всегда с тобой" исполнилось 57 лет. Леонид Агутин получил многочисленные поздравления и рассказал, что ощущает с приходом нового года своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, супруг певицы Анжелики Варум заявил, что он счастливый человек.

"Мне 57. Я близко знал многих людей, кому так и не случилось столько. Но дело даже не в этом. При всей несправедливости, жестокосердности и непредсказуемости нашего времени, я нахожу жизнь удивительно многообразной и увлекательной. И вот тот самый факт, что я так думаю, – и делает меня счастливым человеком. Я люблю, творю, ценю, дорожу, переживаю, храню, мучаюсь отсутствием времени и ментального отдыха, завышаю планку, смиряюсь с обстоятельствами, не смиряюсь, надеюсь на лучшее, верю в существование всего, что имеет для меня значение, – и все это спасает меня". Леонид Агутин

Далее он подчеркнул, что спасают его и любимые, слушатели и другие мелочи жизни.

"Боже, спасибо за все! Любимые, храни вас Бог!" Леонид Агутин

Под постом свои комментарии оставили такие знаменитости, как Валерия, Михаил Галустян, Лолита Милявская, Артур Пирожков и другие.

Дядя Лёня, ты – легенда.

С днем рождения, дружище.

Лёнечка! Будь здоров! Твори!! Пусть на все хватает сил! Люблю.

С днем рождения, дорогой!

Артист! Здоровья и вдохновения!

Желаю неиссякаемого вдохновения жить и творить.

Лучший артист. Как хорошо, что вы есть, – пишут пользователи.

Лучший друг Владимир Пресняков по традиции оставил поздравление на своей странице в Instagram:

"С днем рождения, мой дорогой друг! Лёня, будь счастлив, здоров и любим. Ты свет и мощь. Пусть твоя внутренняя энергия и сила приумножаются с каждый днем. Сильно люблю тебя и очень дорожу нашей дружбой!"

Также в стороне не остался композитор Игорь Николаев. Он оставил небольшое поздравление и разместил видео совместного выступления.

"С днем рождения, дорогой Лёня! Люблю тебя по-человечески и по-музыкантски!"

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