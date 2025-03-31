Новый ролик Дильназ Ахмадиевой о дружбе стал хитом среди подписчиков

Заслуженный деятель Казахстана 40-летняя Дильназ Ахмадиева с подругой Асиям Алкамовой сняли небольшой юмористический ролик о дружбе. Их тандем пришелся по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

В кадре в тот момент, когда одна из подруг рассказывает о своих переживаниях, вторая перебивает ее и настоятельно рекомендует иначе красить губы.

"А вы тоже так сопереживаете подруге?" – говорится в описании к видео.

Среди подписчиков, отреагировавших на публикацию, отметилась певица Луина. В комментариях она шутливо отметила, что обычно так вместо подруги ей отвечает муж.

У меня тетя так делает в самый разгар беседы.

Так и есть.

Настоящая подруга именно так и приводит в чувства.

Классный тандем!

Красотки.

Обожаю вас.

И подруга сразу забыла про свои переживания. У нее теперь новые мысли: в какой цвет красить губы.

Жду ваших новых роликов. Очень интересно.

У вас так здорово выходит сниматься. Продолжайте в том же духе! Очень классно .

. Бывало, – отмечают другие пользователи Сети.

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