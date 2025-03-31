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Культура и шоу-бизнес

Новый ролик Дильназ Ахмадиевой о дружбе стал хитом среди подписчиков

ролик, Дильназ Ахмадиева, дружба, хит, подписчики, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 10:49 Фото: pexels
Заслуженный деятель Казахстана 40-летняя Дильназ Ахмадиева с подругой Асиям Алкамовой сняли небольшой юмористический ролик о дружбе. Их тандем пришелся по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

В кадре в тот момент, когда одна из подруг рассказывает о своих переживаниях, вторая перебивает ее и настоятельно рекомендует иначе красить губы.

"А вы тоже так сопереживаете подруге?" – говорится в описании к видео.

Среди подписчиков, отреагировавших на публикацию, отметилась певица Луина. В комментариях она шутливо отметила, что обычно так вместо подруги ей отвечает муж.

  • У меня тетя так делает в самый разгар беседы.
  • Так и есть.
  • Настоящая подруга именно так и приводит в чувства.
  • Классный тандем!
  • Красотки.
  • Обожаю вас.
  • И подруга сразу забыла про свои переживания. У нее теперь новые мысли: в какой цвет красить губы.
  • Жду ваших новых роликов. Очень интересно.
  • У вас так здорово выходит сниматься. Продолжайте в том же духе! Очень классно.
  • Бывало, – отмечают другие пользователи Сети.

27 марта 2025 года российской певице Полине Гагариной исполнилось 38 лет. С этой датой ее поспешил поздравить эстрадный композитор Игорь Крутой. Пианист присутствовал на праздничном мероприятии и поделился кадрами. На странице в Instagram он оставил трогательное поздравление с пожеланиями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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