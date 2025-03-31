Новый ролик Дильназ Ахмадиевой о дружбе стал хитом среди подписчиков
Фото: pexels
Заслуженный деятель Казахстана 40-летняя Дильназ Ахмадиева с подругой Асиям Алкамовой сняли небольшой юмористический ролик о дружбе. Их тандем пришелся по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.
В кадре в тот момент, когда одна из подруг рассказывает о своих переживаниях, вторая перебивает ее и настоятельно рекомендует иначе красить губы.
"А вы тоже так сопереживаете подруге?" – говорится в описании к видео.
Среди подписчиков, отреагировавших на публикацию, отметилась певица Луина. В комментариях она шутливо отметила, что обычно так вместо подруги ей отвечает муж.
- У меня тетя так делает в самый разгар беседы.
- Так и есть.
- Настоящая подруга именно так и приводит в чувства.
- Классный тандем!
- Красотки.
- Обожаю вас.
- И подруга сразу забыла про свои переживания. У нее теперь новые мысли: в какой цвет красить губы.
- Жду ваших новых роликов. Очень интересно.
- У вас так здорово выходит сниматься. Продолжайте в том же духе! Очень классно.
- Бывало, – отмечают другие пользователи Сети.
27 марта 2025 года российской певице Полине Гагариной исполнилось 38 лет. С этой датой ее поспешил поздравить эстрадный композитор Игорь Крутой. Пианист присутствовал на праздничном мероприятии и поделился кадрами. На странице в Instagram он оставил трогательное поздравление с пожеланиями.
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