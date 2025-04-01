Поклонники поддержали Макпал Исабекову после смелого признания

Фото: Instagram/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова уверена в своем призвании и в том, что сцена – это ее место. Такими смелыми выводами она поделилась с аудиторией, разместив несколько концертных снимков, сообщает Zakon.kz.

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