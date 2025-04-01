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Культура и шоу-бизнес

Поклонники поддержали Макпал Исабекову после смелого признания

Макпал Исабекова, признание, сцена, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 09:55 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова уверена в своем призвании и в том, что сцена – это ее место. Такими смелыми выводами она поделилась с аудиторией, разместив несколько концертных снимков, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация появилась на странице исполнительницы 31 марта 2025 года.

"Свет софитов, камеры, зрители, все это – моя стихия. Мое место, мое призвание – сцена! Я не могу без нее, она… ну, может быть и может без меня, но ей не надо без меня, со мной лучше, согласитесь? Мы подходим друг другу идеально. Я так считаю". Макпал Исабекова

Исабекова обрела популярность как участница проекта "SuperStar KZ". Является лауреатом платиновой премии Казахстана "Тарлан" (2004).

  • Сцена – ваше логическое продолжение!
  • Красотка.
  • Рожденная сиять.
  • У вас классный голос.
  • Точно, – уточнили пользователи Сети под ее признанием.

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30 марта 2025 года стало известно, что известный турецкий певец и актер Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта и умер. Ему было 58 лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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