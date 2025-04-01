Поклонники поддержали Макпал Исабекову после смелого признания
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова уверена в своем призвании и в том, что сцена – это ее место. Такими смелыми выводами она поделилась с аудиторией, разместив несколько концертных снимков, сообщает Zakon.kz.
Новая публикация появилась на странице исполнительницы 31 марта 2025 года.
"Свет софитов, камеры, зрители, все это – моя стихия. Мое место, мое призвание – сцена! Я не могу без нее, она… ну, может быть и может без меня, но ей не надо без меня, со мной лучше, согласитесь? Мы подходим друг другу идеально. Я так считаю". Макпал Исабекова
Исабекова обрела популярность как участница проекта "SuperStar KZ". Является лауреатом платиновой премии Казахстана "Тарлан" (2004).
- Сцена – ваше логическое продолжение!
- Красотка.
- Рожденная сиять.
- У вас классный голос.
- Точно, – уточнили пользователи Сети под ее признанием.
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