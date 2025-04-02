Иосиф Пригожин показал, как Валерия попыталась посадить его на шпагат

Фото: Instagram/prigozhin_iosif

Сегодня, 2 апреля 2025 года, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет. Телеведущий решил рассмешить аудиторию и опубликовал забавное видео, сообщает Zakon.kz.

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