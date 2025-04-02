Иосиф Пригожин показал, как Валерия попыталась посадить его на шпагат
Фото: Instagram/prigozhin_iosif
Сегодня, 2 апреля 2025 года, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день рождения, ему исполнилось 56 лет. Телеведущий решил рассмешить аудиторию и опубликовал забавное видео, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, Пригожин попытался сесть на шпагат.
"Моя любимая знает, чем меня, сластену, порадовать в день рождения – тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки", – отметил он в описании к видео.
Тренировками Пригожин занимается давно и усердно.
Подписчики активно прокомментировали его публикацию, отметив, что Пригожин: "Как Ван Дамм".
Что касается самого актера, то он фигурирует в деле о торговле людьми: его обвиняют в пользовании услугами пяти румынских девушек.
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