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Культура и шоу-бизнес

Новый сезон "Рика и Морти" выйдет 25 мая

Восьмой сезон &quot;Рика и Морти&quot; выйдет 25 мая, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 08:51 Фото: YouTube/Adult Swim
Премьера продолжения космической комедии состоится в последний день учебного года у школьников, сообщает Zakon.kz.

2 апреля Adult Swim опубликовал тизер восьмого сезона "Рика и Морти". В ролике Рик и Морти отправляются в одно место с плетеными человечками, где натыкаются на группу сыщиков, разыскивающих пасхального кролика. Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони из "Завершить историю", а Морти Смита – Гарри Белден из "Медики Чикаго".

Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу – Джастина Ройланда.

Шоу "Рик и Морти" выросло из короткометражного мультфильма 2006 года "Настоящие анимированные приключения Дока и Марти", в котором рассказывается о приключениях главных героев фильма "Назад в будущее" Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

На днях композиция Homay на башкирском языке коллектива Ay Yola обошла в мировом чарте Shazam хит Леди Гаги Abracadabra.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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