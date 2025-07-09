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Культура и шоу-бизнес

Динаре Сатжан пришлось поменять привычки после замужества

Динара Сатжан, семья, привычка, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 13:57 Фото: Instagram/dinarasatzhan
В апреле 2025 года казахстанская предпринимательница Динара Сатжан вышла замуж. Через несколько месяцев после заключения брака блогер поделилась с аудиторией, что же изменилось в ее жизни после этого важного события, сообщает Zakon.kz.

Так, 8 июля 2025 года на странице в Instagram ведущая заявила, что привыкла жить по таймингу. По ее словам, график составляется за несколько месяцев вперед:

"Моя команда его чудесным способом заполняет съемками, встречами, мастер-классами, монтажом. Моя задача – просто все это сделать".

Кроме того, Сатжан подчеркнула, что не думает о завтрашнем дне.

"Об этом думает мой ассистент, который скидывает мне график. Я только распределяю свою энергию".Динара Сатжан

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 13:57
42-летняя Динара Сатжан вышла замуж

Далее она рассказала, что точно должна успеть сделать и что изменилось с обретением статуса замужней женщины:

"Кстати, с замужеством я стала вовремя возвращаться домой. В 19:00. Спорт два раза в неделю. Казахский – раз в неделю. И раз в неделю нужно заехать к родителям".

Немного ранее Сатжан давала совет, как во всех сферах жизни сохранять баланс. По ее словам, важно правильно составлять свой график.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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