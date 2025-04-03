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Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Иосифа Пригожина устроила ему сюрприз на день рождения

Бывшая жена Иосифа Пригожина устроила ему сюрприз на день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 16:28 Фото: Instagram/leylafattakhova
Накануне российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил день рождения. В связи с этим к нему трогательно обратилась его бывшая жена, а ныне коллега по цеху – продюсер Лейла Фаттахова, сообщает Zakon.kz.

2 апреля 2025 года Пригожину исполнилось 56 лет.

"Йося! С днем рождения! Будь здоров, энергичен и поменьше переживай из-за всякой ерунды!" – поздравила Иосифа с важной датой Лейла в Stories.

Бывшая жена устроила имениннику сюрприз – на день рождения отца приехала дочь Елизавета, которая проживает в Соединенных Штатах.

"Моя девчоночка прилетела. Едем на ДР к Иосифу Пригожину. Будет сюрприз", – написала Фаттахова.

Позднее она опубликовала фотографию с певицей Валерией, под которой отметила: "100 лет не виделись".

Фото: Instagram/leylafattakhova

Судя по кадрам, день рождения Пригожин отметил в узком семейном кругу в одном из ресторанов Москвы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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