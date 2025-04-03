Бывшая жена Иосифа Пригожина устроила ему сюрприз на день рождения
Фото: Instagram/leylafattakhova
Накануне российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил день рождения. В связи с этим к нему трогательно обратилась его бывшая жена, а ныне коллега по цеху – продюсер Лейла Фаттахова, сообщает Zakon.kz.
2 апреля 2025 года Пригожину исполнилось 56 лет.
"Йося! С днем рождения! Будь здоров, энергичен и поменьше переживай из-за всякой ерунды!" – поздравила Иосифа с важной датой Лейла в Stories.
Бывшая жена устроила имениннику сюрприз – на день рождения отца приехала дочь Елизавета, которая проживает в Соединенных Штатах.
"Моя девчоночка прилетела. Едем на ДР к Иосифу Пригожину. Будет сюрприз", – написала Фаттахова.
Позднее она опубликовала фотографию с певицей Валерией, под которой отметила: "100 лет не виделись".
Фото: Instagram/leylafattakhova
Судя по кадрам, день рождения Пригожин отметил в узком семейном кругу в одном из ресторанов Москвы.
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