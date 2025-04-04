40-летняя Юлия Пересильд объявила о расставании с возлюбленным
В совместной публикации в Instagram пара объявила о расставании.
"Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…", – написали 37-летний Тройник и 40-летняя Пересильд.
Михаил и Юлия пожелали друг другу нового пути.
"Сохраняем человеческие и профессиональные отношения, продолжая играть наш спектакль "Последнее Лето", – заключили бывшие возлюбленные, опубликовав совместное фото.
Подписчики поддержали решение пары и отметили, что впереди их ждет новый этап жизни. Но нашлись среди них те, кто упрекнул Пересильд в том, что она ушла от актера из-за более богатого мужчины:
- "Впереди новый этап жизни, который будет лучше прежнего".
- "Юля, обнимаю! Ты мудрая, стойкая и красивая! Любви и счастья!"
- "Мне очень жаль, но вы такие красивые, и я надеюсь, что вы останетесь друзьями".
- "Просто на горизонте появился более богатый и влиятельный мужчина и об этом уже все знают".
Михаил и Юлия познакомились в июне 2021 года на съемках фильма "Вызов", где играли супружескую пару.
Ранее сообщалось, что Анну Пересильд обвинили в помощи известной мамы для съемок в рекламе модного бренда.