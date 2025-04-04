40-летняя Юлия Пересильд объявила о расставании с возлюбленным

Накануне, 3 апреля 2025 года, российские актеры Михаил Тройник и Юлия Пересильд сделали неожиданное заявление, которое расстроило их поклонников, сообщает Zakon.kz.

В совместной публикации в Instagram пара объявила о расставании.

"Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…", – написали 37-летний Тройник и 40-летняя Пересильд.

Михаил и Юлия пожелали друг другу нового пути.

"Сохраняем человеческие и профессиональные отношения, продолжая играть наш спектакль "Последнее Лето", – заключили бывшие возлюбленные, опубликовав совместное фото.

Подписчики поддержали решение пары и отметили, что впереди их ждет новый этап жизни. Но нашлись среди них те, кто упрекнул Пересильд в том, что она ушла от актера из-за более богатого мужчины:

"Впереди новый этап жизни, который будет лучше прежнего".

"Юля, обнимаю! Ты мудрая, стойкая и красивая! Любви и счастья!"

"Мне очень жаль, но вы такие красивые, и я надеюсь, что вы останетесь друзьями".

"Просто на горизонте появился более богатый и влиятельный мужчина и об этом уже все знают".

Михаил и Юлия познакомились в июне 2021 года на съемках фильма "Вызов", где играли супружескую пару.

Ранее сообщалось, что Анну Пересильд обвинили в помощи известной мамы для съемок в рекламе модного бренда.