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Культура и шоу-бизнес

Альбина Джанабаева рассказала правду о жизни с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, правда, жизнь, юмор, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:10 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
Заслуженный артист России Валерий Меладзе с 2014 года женат на экс-солистке поп-группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. Если раньше исполнители особо не афишировали личную жизнь, то сейчас певица зачастую публикует небольшие совместные ролики, сообщает Zakon.kz.

На этот раз на суд зрителям представили юмористическое видео.

"Жестокая реальность", – отмечено в подписи к описанию.

По словам Джанабаевой, быть женой Меладзе – это:

  • слушать живую музыку дома,
  • ходить на его концерты бесплатно,
  • готовить ему борщ,
  • развлекать детей, надев маску папы,
  • слушать, как он постоянно поет о какой-то Вере.
  • Так еще и Сэра какая-то есть!
  • Вы не хотели бы меня удочерить? Я тоже хочу халявные концерты Меладзе.
  • Я с 10 лет хотела, чтобы он стал моим мужем. Меладзе или Джаред Лето. Хоть второй все еще меня ждет.
  • И как вы выжили?
  • И каждый раз кому-то обрывает провода, какой хулиган.
  • Смотреть на вашу пару – одно удовольствие, – отметили приятно удивленные комментаторы после просмотра.

Ранее мы сообщали, что казахстанский молодой музыкант Батырхан Маликов, выступающий под псевдонимом Alem, выпустил клип к новой песне Elestet. Композиция участника бой-бэнда Ninety One стремительно набирает просмотры и увеличивает количество поклонников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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