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Культура и шоу-бизнес

Лучше бы деньгами: подарок Анеле Кенжибековой шокировал казахстанцев

блогера поздравили пятью тысячами роз, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 18:42 Фото: Instagram/kenjebekovaa
Известный казахстанский блогер-миллионник Анеля Кенжибекова показала, как отметила свой 23-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

Ролик она опубликовала в Instagram. На видео молодые парни один за другим занесли к ней домой 5001 розу. Кто сделал такой необычный подарок, девушка не раскрыла.

"Отдам все силы, чтобы ты была счастливой!" – написала в социальной сети Кенжибекова.

Подписчики блогера восхитились таким поступком, однако некоторые с недоверием отнеслись к ситуации:

– Меня не покидает мысль: лучше бы деньгами.

– Девочки, не нужно им завидовать... Это еще надо доказать, что есть такой мужик, который отправит столько цветов.

– Найдите мне того парня во втором кадре, который держал букет, пожалуйста.

– Ты достойна всех цветов мира.

– Вот это масштаб! Осталось только добавить симфонический оркестр для полной атмосферы!

Также девушка показала, где и как разместила в квартире такое количество цветов.

Ранее Бейбит Алибеков подогрел слухи о романе с блогершей Мадлен.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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