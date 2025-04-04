Лучше бы деньгами: подарок Анеле Кенжибековой шокировал казахстанцев

Известный казахстанский блогер-миллионник Анеля Кенжибекова показала, как отметила свой 23-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

Ролик она опубликовала в Instagram. На видео молодые парни один за другим занесли к ней домой 5001 розу. Кто сделал такой необычный подарок, девушка не раскрыла.

"Отдам все силы, чтобы ты была счастливой!" – написала в социальной сети Кенжибекова.

Подписчики блогера восхитились таким поступком, однако некоторые с недоверием отнеслись к ситуации:

– Меня не покидает мысль: лучше бы деньгами. – Девочки, не нужно им завидовать... Это еще надо доказать, что есть такой мужик, который отправит столько цветов. – Найдите мне того парня во втором кадре, который держал букет, пожалуйста. – Ты достойна всех цветов мира. – Вот это масштаб! Осталось только добавить симфонический оркестр для полной атмосферы!

Также девушка показала, где и как разместила в квартире такое количество цветов.

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