Лучше бы деньгами: подарок Анеле Кенжибековой шокировал казахстанцев
Ролик она опубликовала в Instagram. На видео молодые парни один за другим занесли к ней домой 5001 розу. Кто сделал такой необычный подарок, девушка не раскрыла.
"Отдам все силы, чтобы ты была счастливой!" – написала в социальной сети Кенжибекова.
Подписчики блогера восхитились таким поступком, однако некоторые с недоверием отнеслись к ситуации:
– Меня не покидает мысль: лучше бы деньгами.
– Девочки, не нужно им завидовать... Это еще надо доказать, что есть такой мужик, который отправит столько цветов.
– Найдите мне того парня во втором кадре, который держал букет, пожалуйста.
– Ты достойна всех цветов мира.
– Вот это масштаб! Осталось только добавить симфонический оркестр для полной атмосферы!
Также девушка показала, где и как разместила в квартире такое количество цветов.
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