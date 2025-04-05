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Культура и шоу-бизнес

Эминем стал дедушкой

У Эминема родился внук, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 05:25 Фото: Facebook/eminem
Рэпер Eminem впервые стал дедушкой, сообщает Zakon.kz.

Дочь 52-летнего рэпера, Хейли Джейд Скотт, поделилась радостной новостью о рождении своего сына. Мальчика зовут Эллиот Маршалл. Он появился на свет 14 марта, а первые снимки с ним Хейли опубликовала только 4 апреля.

"Счастливая дата. Маленькому Е три недели на земле", – трогательно прокомментировала нежные снимки Хейли.

Хейли, родившаяся в браке Эминема и Ким Мэтерс, вышла замуж за Эвана Макклинтока в мае прошлого года. На свадьбе присутствовал Эминем, который вел дочь к алтарю. Учитывая, что настоящее имя рэпера Маршалл Брюс Мэтерс Третий, среднее имя малыш получил в честь дедушки – Эллиот Маршалл.

В этот же день юмористическим видео с участием Валерия Меладзе поделилась его жена Альбина Джанабаева.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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